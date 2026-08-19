มท.4 ชี้เป็นสิทธิยื่นซักฟอกโกงสอบท้องถิ่น ไร้กังวลตรงไปตรงมา ต้องยอมรับเกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้

“วรศิษฎ์” บอกเป็นสิทธิฝ่ายค้านยื่นซักฟอก ปมโกงสอบท้องถิ่น ยันทำตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรกังวล ต้องยอมรับคือมีปัญหาเกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้ถึงเจ้าไปดำเนินการ
วันที่ (19 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึง กรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น จะเป็นอีกเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปราย ว่า เป็นสิทธิและหน้าที่ที่ฝ่ายค้านทำได้อยู่แล้ว ส่วนของตนไม่มีอะไรที่กังวล เพราะทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา จนถึงขณะนี้ดำเนินการมาได้มากแล้ว ส่วนนอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบ ให้เป็นหน้าที่ของป.ป.ช. และตำรวจดำเนินการต่อไป
ส่วนที่ฝ่ายฝ่ายค้านจะตั้งธงการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นประเด็นใหญ่ ในการอภิปรายนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะสิ่งที่ต้องยอมรับคือมีปัญหาเกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้ และเราก็เข้าไปดำเนินการ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะตั้งคำถาม ตนในฐานะที่กำกับดูแลก็มีหน้าที่ชี้แจง.