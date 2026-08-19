นายกฯ ตั้ง กก.ตรวจสอบงบกลาง 30 ล้าน ฟื้นฟูน้ำท่วมหาดใหญ่ “ปกรณ์” ถกนัดแรก หลังพบข้อร้องเรียน

นายกฯ ตั้งกรรมการตรวจสอบงบกลาง 30 ล้าน ฟื้นฟูน้ำท่วมหาดใหญ่ “ปกรณ์” ถกนัดแรก หลังพบข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลาง โดยไม่ชอบ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
วันนี้ (19 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณี การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ และบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.
โดย นายปกรณ์ กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ และบริเวณโดยรอบเมื่อประมาณวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2568 ที่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่จนกระทั่งรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัย 800,000 กว่าคน และมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิต สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำในช่วงเวลานี้ คือ การช่วยเหลือ และฟื้นฟูประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการร้องเรียนเกิดขึ้นว่ามีการใช้งบประมาณส่วนกลาง โดยไม่ชอบ
ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดนี้ขึ้นมา ช่วยกันดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมาย ว่า เป็นไปตามข้อที่มีการร้องเรียนหรือไม่ และผลเป็นอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง และมีข้อสงสัยในการใช้งบประมาณรายจ่ายในหลายกรณี ซึ่งในเบื้องต้นเข้าใจว่าครม.มีมติอนุมัติงบกลางเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ตั้งไว้ 30 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และหลังจากนั้น ได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ แต่ในการปฏิบัตินั้นต้องดูว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และในสถานะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้น ได้มีการยกเว้นกฎเกณฑ์ต่างๆ อะไรหรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ตนคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดการกระจ่างให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด