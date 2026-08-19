อนุ กมธ. เผย ดินลุ่มน้ำกก สารหนูเกินค่า 6 เท่า จี้ “สุชาติ” ร่วมฟังปัญหา ห่วง TOR ไทย-เมียนมา จำกัดข้อมูล

อนุ กมธ.มลพิษทางน้ำข้ามแดน จี้ “สุชาติ” ร่วมวงรับฟังปัญหา ห่วง TOR ไทย-เมียนมา จำกัดการเปิดเผยข้อมูล เปิดผลตรวจดินลุ่มน้ำกก พบสารหนูบางพื้นที่พุ่ง 164 มก./กก. สูงกว่ามาตรฐานกว่า 6 เท่า หวั่นกระทบพื้นที่เกษตร เร่งรัฐบาลใช้กลไกสภา แก้ปัญหา
วันนี้ (19 ส.ค.) ที่รัฐสภา นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามลพิษทางน้ำข้ามแดน ในคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย แถลงเรียกร้องให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดน พร้อมใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรผลักดันการแก้ไขผลกระทบต่อประชาชน
นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณาร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ หรือ TOR ของคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเมียนมา และได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม แต่รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้
คณะอนุกรรมาธิการ มีข้อกังวลหลายประเด็น โดยเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการแถลงข่าวที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนแสดงความห่วงกังวลมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการให้กระทรวงฯ เข้ามารับฟังข้อมูลและข้อเสนออย่างรอบด้าน ก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการ
นายภัทรพงษ์ ระบุว่า ผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ มีข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ขอให้กระทรวงแจ้งวันและเวลาที่รัฐมนตรีสะดวก เพื่อจัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง
นอกจากนี้ ปัญหามลพิษข้ามแดนไม่ได้กระทบเฉพาะคุณภาพน้ำ แต่ยังลุกลามไปถึงดินและพื้นที่เกษตรกรรม โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินพบการปนเปื้อนสารหนูในดินบริเวณลุ่มน้ำกกบางพื้นที่สูงถึง 164 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือสูงกว่ามาตรฐานกว่า 6 เท่า ขณะที่พื้นที่ริมแม่น้ำสายหลายแห่งยังพบค่าปนเปื้อนเกินมาตรฐาน
ขณะเดียวกัน ภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า ยังคงมีการปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้จำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือและแนวทางให้เกษตรกรป้องกันผลกระทบอย่างเหมาะสม
นายภัทรพงษ์ เรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษในแม่น้ำกก สาย รวก โขง สาละวิน และกระบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสารพิษที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเปิดรับข้อมูลจากฝ่ายนิติบัญญัติ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ