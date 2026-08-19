“ไอติม” เผย โดนฟ้องหมิ่น 3 คดี หลังแฉขบวนการฮั้ว สว. ย้ำ มั่นใจความจริง เดินหน้าปกป้องความเป็นธรรม

“พริษฐ์” เผย โดนฟ้องหมิ่น 3 คดี ที่บึงกาฬ อำนาจเริญ และหนองบัวลำภู หลังแฉขบวนการโกงเลือก สว. มั่นใจความจริง-เจตนาทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลั่น จะปกป้องความเป็นธรรม พร้อมเก็บ 3 จังหวัด ต้องสู้คดี เข้าคอลเลกชันทัวร์ทั่วไทย
วันนี้ (19 ส.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ตนได้รับทราบจากการให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่า ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม สว. ได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับตนฐานหมิ่นประมาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา เท่ากับว่า ตอนนี้จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะ ตนถูกแจ้งความฐานหมิ่นประมาทสืบเนื่องจากการตรวจสอบคดีโกง สว. แล้ว จากนักการเมือง 3 คน คือ 1. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ที่ จ.บึงกาฬ 2. นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ จ.อำนาจเจริญ และ 3. ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม ที่ จ.หนองบัวลำภู
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า ในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า ตนได้ดำเนินการและจะเดินหน้าตรวจสอบประเด็นต่างๆ ต่อไปบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล ซึ่งรวมถึงการนำเสนอชัดเจนว่า อะไรเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้ว อะไรเป็นข้อมูลที่หน่วยงานสามารถยืนยันหรือพิสูจน์ได้ อะไรเป็นคำถามที่ต้องการคำชี้แจง และอะไรเป็นความเห็นหรือคำบอกเล่าจากบุคคลที่ให้ข้อมูล ซึ่งหากเรื่องเหล่านี้ไปถึงชั้นศาล ตนเชื่อว่า ความจริง หลักฐานเอกสารที่จะเรียกได้เพิ่มเติมในชั้นศาล และเจตนาที่ชัดเจนของตนในการทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะ จะปกป้องและให้ความเป็นธรรมกับ
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า นอกจากนั้น หากกระบวนการดังกล่าวทำให้ตนต้องเดินทางไปที่จังหวัดต่างๆ ก็จะขอใช้โอกาสนี้ในการเดินหน้ารับฟังปัญหาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ย้ำว่า ตั้งแต่ตนมาร่วมทำงานกับพรรคก้าวไกล มีการเก็บบันทึกไว้ส่วนตัวว่าได้เดินทางไปทำงาน หรือร่วมกิจกรรมที่จังหวัดไหนแล้วบ้าง ล่าสุด พบว่า ตนได้เดินทางไปร่วมงานแล้วใน 62 จังหวัด อีก 15 จังหวัด ที่ยังไม่ได้มีโอกาสไป มีทั้งบึงกาฬ อำนาจเจริญ และหนองบัวลำภู รวมอยู่ในนั้นพอดี