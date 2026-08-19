"ยศชนัน" เปลี่ยนภารกิจด่วน บินตรงจากสุราษฎร์ฯ สู่น่าน ลุยช่วยน้ำท่วม อ.ปัว หลังนายกฯ สั่งการตรงจากออสเตรเลีย
วันที่ 19 ส.ค.จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการด่วนระหว่างปฏิบัติภารกิจ ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือ และประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกะทันหัน
โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงาน ม.อ.วิชาการ และงานมหกรรมงานวิจัย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศ.ดร.ยศชนัน จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีในเวลา 13.30 น. และคาดว่าจะเดินทางถึงจังหวัดน่านในเวลาประมาณ 15.00 น. เพื่อมุ่งหน้าลงพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียด หลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาด ได้มีการเร่งอพยพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้น ศ.ดร.ยศชนัน ได้ประสานงานกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดน่าน เรื่องการกู้ภัยและดูแลประชาชน รวมถึง สั่งการให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน (พมจ.น่าน) ประสานข้อมูล และช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้ว
ศ.ดร.ยศชนัน ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ได้รับการประสานจากอธิบดีกรมชลประทาน ได้โทรสั่งการ และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอเวียงสา
2. ระดมเครื่องจักรเครื่องมือ รถแบ็กโฮ รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 7 คัน ในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำ และบริเวณคอสะพาน
3. ติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด