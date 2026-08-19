3 กลุ่มจี้ กกต.ฟันคดีฮั้ว สว. ยึดมติอนุฯ 26 เอาผิด 229 คน เตือนน้อยกว่านี้จะซ้ำรอย "กกต.3 หนา"

ภาคประชาชน 3 กลุ่มรุก กกต.ฟันฮั้ว สว. แกนนำ คปท.แฉ กกต.ใช้อนุฯ ชึุดที่ 36 ล้างมติของอนุฯ ชุดที่ 26 เตรียมฟ้องเฉพาะปลายแถวไม่กี่คน เตือนอย่าไปฟังการเมือง ระวังจะซ้ำรอย กกต.ยุค "3 หนา" ด้าน "หมอตุลย์" จี้ยึดมติอนุฯ ชุดที่ 26 ฟันทั้ง 229 คน ผิดจากนี้ถือว่ามีพิรุธ ขณะกลุ่ม สว.สำรอง ยื่นเรียกร้องอีกรอบ หลังล่าช้ามา 2 ปี "เจ๊แมว" นำหมายศาลมาขอสำนวนไต่สวนด้วยตัวเอง
วันนี้(19ส.ค.) เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศไทย(คปท.)นำโดยนายพิชิต ไชยมงคล และนายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ เข้ายื่นหนังสือเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีฮั้วสว. อย่างโปร่งใส โดยนายพิชิต ระบุว่ ากกต.ใช่เวลากว่า 2 ปีถึงจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ขึ้นมาซึ่งมีองค์ประกอบชัดเจน มีรายงานหลายร้อยหน้า และมีมติให้ส่งฟ้องศาลทั้ง 200 กว่าคนแต่ต่อมา กกต.กลับตั้งอนุฯ ชุดที่ 36 ขึ้นมาใช้คนไม่กี่คนมาเปลี่ยนมติของอนุฯชุดที่ 26 วันนี้ได้ข่าวว่าจะส่งฟ้องไม่กี่คน และไม่ใช่ สว.ชุดปัจจุบัน แต่เป็นผู้เกี่ยวข้องแบบปลายแถว จึงมองว่าฮั้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฮั้วการเลือก สว.แต่ยังกลายเป็น กกต.ฮั้วกันเองด้วยคือใช้อนุฯ 36 ลบล้างอนุฯ 26 เป็นมหกรรมของการฮั้ว ซึ่งฮั้วเท่ากับโกงไม่ต่างจะโกงเลือกตั้งหรือโกงสอบท้องถิ่น
นายพิชิต ยังเตือน กกต.อย่าไปรับใช้ฝ่ายการเมืองมากเพราะไม่เช่นนั้นปลายทางจะอยู่ที่เรือนจำแบบพลตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ อดีตประธาน กกต.
ส่วนนายแพทย์ตุลย์ เรียกร้องให้ กกต. ยึดมติอนุชุดที่ 26 เท่านั้นการที่ตั้งอนุฯ ที่ 36 ซึ่งเป็นคณะพิเศษ ถือว่ามีพิรุธ และถ้ากกต.ยื่นต่อศาลน้อยกว่า 229 คนก็ถือว่ามีพิรุธเช่นกัน
"ถ้า กกต.ชุดนี้ไม่อยากเดินตามชุดของพลตำรวจเอกวาสนา ขอให้เร่งพิจารณาและใช้มติของอนุชุดที่ 26 เป็นหลัก และถ้าเกิดมีคำวินิจฉัยใดๆ ขอให้พิจารณาว่าองค์กรอิสระที่ถูกตั้งโดย สว. ชุดนี้ซึ่งน่าจะเป็นโมฆะเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสภา จึงอยากให้พิจารณาว่าองค์กรอิสระที่ถูกตั้งในช่วงนี้ควรจะเป็นโมฆะไปด้วยหรือไม่"
ขณะที่กลุ่ม สว.สำรอง นำโดย พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ ก็ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ กกต. เร่งรัดวินิจฉัยเพราะล่าช้ากว่า 2 ปีแล้ว และยื่นศาลฎีกาเอาผิดทั้ง 229 คน พร้อมยืนยันว่าที่ออกมาเรียกร้องไม่ได้เป็นการตัดสินความผิดของบุคคลใดล่วงหน้า แต่ต้องการให้พยานหลักฐานเข้าสู่การตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ
โดยหลังยื่นเรื่องต่อ กกต.แล้วทางกลุ่มได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีในข้อหาอั้งยี่และฟอกเงิน รวมถึงยื่นต่อ สำนักงานอัยการสูงสุด และ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ (คกพ.) เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ด้านนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท หรือ "เจ๊แมว" นำหมายศาลมายื่นเพื่อขอรับเอกสารสำนวนของการพิจารณาของคณะกรรมการไต่ส่วนชุดที่ 26 โดยอ้างว่าตนเองและทีมทนายความขอรับหมายศาลมาส่งด้วยตนเอง เพื่อความรวดเร็วในการฟ้องคดีตามมาตรา 144 ที่จะดำเนินการฟ้องเอง และตนมีนัดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ จึงต้องรีบนำเอกสารหลักฐานชุดดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาคดี