"โรม" นำถก กมธ.ฯ คุ้ยหลังบ้านโยงทุจริตสอบท้องถิ่น จ่อสอบพรรคการเมืองเอี่ยวหรือไม่ "อนุทิน-ทรงศักดิ์-ทองเจือ" เบี้ยวแจง

“รังสิมันต์ โรม”ถก กมธ.กฎกมายฯ คุ้ยหลังบ้าน เชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่น ลั่นสอบเพิ่มมีพรรคการเมืองอื่น เอี่ยวด้วยหรือไม่ ชี้ยังไม่สรุปขยี้ต่อศึกซักฟอก เผย “นายกฯ-ทรงศักดิ์-ทองเจือ-รอง ผวจ.โคราช” เบี้ยวแจง กมธ.
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมกมธ.ฯ วันนี้ (19 ส.ค.) ว่า มีวาระสำคัญในการพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมาย กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่น ประจำปี 2567-2569 โดยได้เชิญบุคคล และหน่วยงานเข้าชี้แจง อาทิ นายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปคราบปรามการทุขริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) , ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรณา, อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว), นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว , นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มือทำงานเงาของรัฐบาล และพรรคภูมิใจไทย
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า จากพยาน และหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่น ไม่ได้จบแค่ข้าราชการเท่านั้น แต่ยังเชื่อมไปยังฝ่ายการเมือง ที่รู้เห็นกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนการจัดสอบจากมหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็น มศว โดยมีการร่าง TOR และมีฝ่ายการเมือง ร่วมตัดสินใจ ซึ่งมีการอ้างถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ขณะดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มีส่วนในการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาบูรพา และมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ที่ถูกอ้างอิงในผลการประชุม และยังพบว่า มีรองอธิบดี สถ. ที่ถูกสั่งการโดยนายนฤชา ให้หาแนวทางการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบ ดังนั้น กระบวนการต่างๆ มีดำเนินการมาตั้งแต่ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ ส่วนจะโยงถึงพรรคการเมืองอื่นด้วยหรือไม่ ก็จะต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติม
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ในการร่าง TOR มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในวันนี้ (19 ส.ค.) แจ้งว่า จะไม่มาชี้แจงต่อ กมธ.ฯ ซึ่งเป็นอดีตหน้าห้องของนายอนุทิน และยังเป็นกรรมการยกร่าง TOR ที่อ้างว่า จะเป็น TOR ที่ปราบโกงได้ แต่กลายเป็นกลับมีการเปิดช่อง ให้มีการโกงอย่างมโหฬาร นอกจากนี้ กมธ.ฯ ยังได้รับเบาะแสว่า การสอบท้องถิ่นครั้งนี้ จำเป็นที่จะต้องเชิญนายทรงศักดิ์ ละนายทองเจือ มาชี้แจงด้วย เพราะน่าจะมีข้อมูล ที่สามารถช่วยคลี่คลายการทุจริตสอบท้องถิ่นได้
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การเชิญนายทองเจือ มาชี้แจงเพราะนายทองเจือ เป็นหลังบ้านที่สำคัญของนายอนุทิน เพราะปัญหาการทุจริต มี 2 ส่วน คือ หน้าบ้าน และหลังบ้าน แม้หน้าบ้านจะถูกหมด แต่หลังบ้านก็น่ากลัว ดังนั้น กมธ.ฯ ต้องการทราบว่า การยัดรายชื่อให้มหาวิทยาลัยทำให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการเป็นขบวนการ นายทองเจือ ได้รู้และเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งนายทองเจือ น่าจะตอบได้ และเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลใดๆ
ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพาให้การว่า ถูกสกัดการอุธรณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาตอนนั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขณะนี้ ได้เบาะแสมาพอสมควร และใช้กลไก กมธ.ฯ เรียกฝ่ายต่างๆ มาชี้แจง ซึ่งมีเรื่องหลังบ้านที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่สังคมทั่วไปทราบ กมธ.ฯ จึงเชิญหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังมาชี้แจง แม้จะไม่มาชี้แจง ก็จะยิ่งทำให้บุคคลต่างๆ ไม่มีโอกาสชี้แจง และถูกกล่าวหาได้
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนได้ข้อสรุปจะนำประเด็นการทุจริตการสอบท้องถิ่นไปเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า จะต้องแยกส่วนกัน เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะต้องรอพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่การทำหน้าที่ของ กมธ.ฯ ในการปราบปรามการทุจริต ยังมีข้อสงสัยคาใจ โดยเฉพาะเงินจำนวนมหาศาลที่มีการจ่ายกันถึง 500,000 บาทต่อหัว ไปสิ้นสุดถึงใคร รวมถึงการรับจบเรื่องดังกล่าว จะมีเพียงข้าราชการประจำ อย่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งก็ยังมีหลายประเด็นที่รอการคลี่คลาย
“ผมจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่า จากวันนี้จนถึงวันซักฟอกรัฐบาลจะได้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด และจะนำไปใช้ในหรือไม่ เพราะผมแยกส่วนการทำงาน และตั้งใจทำงานช่วย ป.ป.ช.เพื่อนำข้อมูลไปจัดการเรื่องดังกล่าว เพราะบางเรื่อง ป.ป.ช.ก็ยอมรับว่า ไม่เคยได้ข้อมูลมาก่อน”นายรังสิมันต์ กล่าว
สำหรับการประชุม กมธ.ฯในวันนี้ (19 ส.ค.) นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เดินทางมาชี้แจง เช่นเดียวกับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และนายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มือทำงานเงาของรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย และนายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขณะที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนิติกรของมหาวิทยาลัย มาชี้แจงแทน ส่วนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายนิติกรและกิจการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก มาชี้แจงแทน รวมถึงนายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว เดินทางมาชี้แจงตามคำเชิญของ กมธ.ฯ