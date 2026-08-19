"เพชร" จวกดีเอสไอเปิดชื่อ สส.ปชน.ภูเก็ตเอี่ยวเป็นกรรมการ 28 บริษัท เสมือนทำผิดแล้ว โวยพรรคถูกกระทำ

“กรุณพล” ตำหนิ “ดีเอสไอ” ปล่อยชื่อ สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน เป็นกรรมการ 28 บริษัท เสมือนทำผิดแล้ว โวย หลายครั้ง ปชน.ถูกกระทำ ย้ำ บัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ทราบมีอะไรถือครองบ้าง
วันนี้ (19 ก.ค.69) นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมออกหมายเรียก สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของนิติบุคคลและการจัดตั้งสำนักงานกฎหมาย โดยมีลักษณะเข้าไปถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทที่จดทะเบียนกว่า 28 บริษัท
นายกรุณพล ชี้แจงว่า พรรคยินดีที่ DSI หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประกอบกฎหมาย เราเชื่อว่าการตรวจสอบจากภาครัฐโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับ สส.และเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
สิ่งที่กังวลคือ เรารับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชนว่า DSI ไม่ได้ออกหมายเรียก และไม่เห็นถึงความผิดปกติของคดีความ แต่กลับปล่อยชื่อของ สส.ภายในพรรค เสมือนว่าได้กระทำความผิดแล้ว สิ่งนี้เป็นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วที่พรรคประชาชนถูกกระทำ จึงขอวิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐรักษาความลับ หรือให้เกียรติกับคนที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในการที่จะปล่อยชื่อ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ออกมาจนทำให้สังคมชี้นำในทิศทางว่ากลายเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ผิดแล้ว
เมื่อถามว่า มีข้อมูล 28 บริษัทที่ สส.ถือครอง แต่ไม่ได้เปิดเผยต่อ ป.ป.ช.ในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน พรรคได้มีการตรวจสอบรายละเอียด ก่อนการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ นายกรุณพล กล่าวว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่ที่เจ้าตัว พรรคไม่สามารถทราบว่า สส.ในพรรคร้อยกว่าคนมีทรัพย์สินอะไรบ้าง แต่เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือการตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานภาครัฐ พรรคก็จะเรียกเข้ามาพูดคุย และดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายระบุทุกอย่าง