“เท้ง” ห่วงอุทกภัยปัว เสนอรัฐรื้อแบบ "ฝายธงน้อย" ขยายเต็มลำน้ำ ปรับงบปี 70 แก้น้ำท่วมเต็มสูบ

"ณัฐพงษ์" ห่วงน้ำท่วม อ.ปัว จ.น่าน ชี้ฝายธงน้อยอาจแก้ไม่ตรงจุด เสนอรัฐบาลรื้อแบบขยายให้เต็มลำน้ำ เพื่อการจัดการน้ำเต็มรูปแบบ จี้ปรับใช้งบประมาณปี 70 แก้ปัญหาระยะยาว
วันนี้ (19 ส.ค. 69) การประชุม ครม.เงา พรรคประชาชนครั้งที่ 10 นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ เรื่องประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลจากจีดีพีไตรมาสสอง และข้อเสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตยานยนต์จากพรรคประชาชน
นายณัฐพงษ์ เริ่มด้วยการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม อ.ปัว จังหวัดน่าน สืบเนื่องมาจากซูเปอร์เอลนีโญ และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและแสดงความพร้อมที่จะทำสนุนเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ โดยหยิบยกเรื่องเสียงสะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้ฝายธงน้อย เทียบ สถานการณ์ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ที่อุทกภัยมีความรุนแรงแตกต่างกัน ส่วนการขยายฝายให้เต็มลำน้ำจัดตั้งในงบประมาณปี2570
โดยข้อเสนอเฉพาะหน้า ที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปรับปรับปรุงในร่างกฎหมายงบงบประมาณปี 2570 ก่อนที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างแบบก่อสร้างฝายธงน้อย ให้ตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำ หรือหมายถึงการขยายเต็มน้ำโดยไม่ใช่ในการนำไปใช้วัตถุประสงค์ปั่นกระแสกระแสไฟฟ้า จากคำชี้แจงหน่วยงานในพื้นที่พบว่าสภาพพื้นที่ไม่ได้เหมาะกับการผลิตไฟฟ้า