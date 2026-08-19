"อนุทิน" ห่วงน้ำท่วมน่าน สั่ง “ยศชนัน” ลงพื้นที่นบูรณาการช่วยเหลือชาวบ้าน ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

นายกฯ ห่วงน้ำท่วมน่าน สั่ง “ยศชนัน” ลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลือใกล้ชิด เผยประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว ย้ำต้องดูแลประชาชนเต็มที่ ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงศูนย์พักพิง
วันที่ 19 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกลล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจากออสเตรเลีย ว่า ขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่ง ได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนันเองก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ได้โทรศัพท์คุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการ ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ ไม่ต้องมาผ่านส่วนกลาง ส่วนเรื่อง ศูนย์พักพิงก็ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ตนได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ อาหาร การกิน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค โดยเฉพาะอาหารอย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ ที่มีข้าวเต็มกล่องแต่ปีกไก่อยู่ 2 ชิ้นเล็กๆ แบบนี้ไม่เอา แต่ภาพรวมการช่วยเหลือ ขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่ รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าแม้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ก็ยังมีความกังวล เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลีย ตนจนขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคน
ส่วนเรื่องถนนที่ถูกตัดขาด เรื่องนี้ ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลอยู่แล้ว ซึ่งนายยศชนันก็สามารถสั่งการบูรณาการได้เลย สำหรับเรื่องของการเยียวยา เงินช่วยเหลือต่างๆ ก็เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วหากน้ำท่วมติดต่อกัน 3 วัน ก็ได้รับการเยียวยา ทั้งรายครอบครัว รวมถึงเครื่องของงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนด้วย