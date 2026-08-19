‘ไอติม’ โต้ ‘โสภณ’ ยันไม่หมกมุ่น แต่ห่วงหมกเม็ด-ตัดตอน ปมสอบ ป.ป.ช.คดี ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไปไม่ถึงศาล

‘พริษฐ์’ โต้ ‘โสภณ’ บอกไม่หมกมุ่น แต่ห่วงหมกเม็ด-ตัดตอนปมสอบ ป.ป.ช.คดี ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไปไม่ถึงศาล อ้างรอให้กรรมการกลั่นกรองก่อน จี้เปิดชื่อกรรมการ-กำหนดกรอบเวลา งง ประธานอ้างให้กรรมการทำงานอิสระ แต่กลับเลือกเองทั้งหมด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ตนเห็นนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์โดยแนะนำไม่ให้เราหมกมุ่น กับคำร้องที่ฝ่ายค้านและ สว. บางส่วน ยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อส่งต่อให้ศาลฎีกาตั้งคณะมาไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีที่มีการยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า ตนย้ำว่า ไม่ใครหมกมุ่นกับเรื่องนี้ แต่เรากังวลว่านายโสภณจะหมกเม็ดและตัดตอนให้เรื่องนี้ไปไม่ถึงศาล นายโสภณบอกว่าทำเหมือนในอดีต แต่ในอดีตครั้งล่าสุดนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภา ณ เวลานั้น ใช้เวลาไม่ถึง 41 วัน ในการส่งเรื่องไปที่ศาล แต่ในกรณีนี้ ผ่านไปแล้ว 74 วัน นายโสภณกลับทำได้เพียงแค่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรอง
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า นายโสภณบอกว่าต้องการให้คณะกรรมการทำงานอย่างเป็นอิสระ แต่กลับจิ้มเลือกกรรมการเองทั้งหมดทุกคนแบบผูกขาด แถมยังปกปิดรายชื่อกรรมการ จนทำให้การทำงานของคณะกรรมการกลายเป็นอิสระจากประชาชนในการตรวจสอบ และยังบอกว่าต้องการให้การพิจารณามีความรอบคอบ แต่กลับยังไม่กำหนดหรือรับประกันว่าจะมีการเชิญตัวแทนผู้ยื่นคำร้องเข้าไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการะหว่างการพิจารณา
นายพริษฐ์ ระบุด้วยว่า นอกจากนี้ นายโสภณยังบอกว่าไม่ได้ยื้อเวลา แต่กลับไม่กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจะต้องดำเนินการและเสนอความเห็นต่อนายโสภณภายในกี่วัน วิปฝ่ายค้านทำหนังสือถึงนายโสภณตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม เพื่อขอให้นายโสภณ 1.เปิดรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง 2.กำหนดกรอบเวลาให้ชัด 3.เชิญผู้ร้องเข้าให้ข้อมูล 4.เผยแพร่บันทึกการประชุม แต่มาถึงวันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากนายโสภณ
“หากเรากังวลว่า กกต. จะตัดตอนคดีโกง สว. ให้ไปไม่ถึงศาลเช่นไร เราก็ควรกังวลว่า ประธานรัฐสภาจะตัดตอนเรื่อง ป.ป.ช. และนายศักดิ์สยาม ให้ไปไม่ถึงศาลเช่นนั้น เพราะทั้งสองเรื่องนี้เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ ที่ระบอบสีน้ำเงินคงต้องทำทุกวิถีทางให้เรื่องไปไม่ถึงศาล” นายพริษฐ์ ระบุ