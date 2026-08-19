รัฐบาลเชิญชวนผู้พิการจากภัยทางถนน ยื่นขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 69 ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

รัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจาการใช้ถนน ยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 69 ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือผ่านเว็บไซต์ https://web.dlt.go.th/rssf/
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรและนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรร อาทิเช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า เตียงนอน เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นต้น ซึ่งมีการจัดสรรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2569 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 21,800 ราย
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผู้พิการที่ต้องการยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อน หากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี หรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้พิการที่ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ต้องไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 30 ก.ย. 2569 ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://web.dlt.go.th/rssf/
สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 2. บัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) 3. รูปถ่าย (ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว) ได้แก่ รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการในลักษณะที่แตกต่างกัน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป (ลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกัน) และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามีอุปกรณ์) อย่างน้อยจำนวน 1 รูป รูปถ่ายสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการ อย่างน้อยจำนวน 2 รูป (กรณีที่ผู้พิการขออุปกรณ์เป็นรถนั่งไฟฟ้า) 4. ประวัติการรักษาทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้น เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ยื่นคำขอแทนต้องเป็นผู้ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหรือยื่นคำขอออนไลน์ได้ที่คิวอาร์โค้ดตามแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 หรือ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2512