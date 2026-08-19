จัดมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม “SDX 2026” 23 ส.ค. นี้ ที่เมืองทองธานี ดันนวัตกรรม-สวัสดิการ ดูแลคนไทยทุกช่วงวัย

รัฐบาลจัดมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมครั้งยิ่งใหญ่ “SDX 2026” ดันนวัตกรรม-สวัสดิการ ดูแลคนไทยทุกช่วงวัย รองโฆษกรัฐบาลชวนร่วมมหกรรมครั้งสำคัญ 21-23 ส.ค. นี้ ที่เมืองทองธานี
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสังคมทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานมหกรรมด้านสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ “Social Development Expo 2026” (SDX 2026) ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สำหรับงาน SDX 2026 ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Co-Creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทย เพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน” ซึ่งรัฐบาลตั้งใจให้งานนี้เป็นมากกว่างานแสดงนิทรรศการทั่วไป แต่เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน ได้มาร่วมกันคิดและออกแบบอนาคตสังคมไทย โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานมีความหลากหลาย ทั้งเวทีปาฐกถาพิเศษ นิทรรศการ และการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายด้านสังคมทั่วประเทศ โดยมีไฮไลต์สำคัญ 3 โซนหลัก ได้แก่ 1. โซน Co-Protect นำเสนอระบบคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 2. โซน Co-Develop เวทีเปิดมุมมองใหม่ในการยกระดับศักยภาพมนุษย์ การสร้างอาชีพ และการเปิดพื้นที่โอกาสให้แก่คนไทยทุกกลุ่ม และ 3. โซน Co-Create พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีทางสังคม งานวิจัย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
นอกจากนี้ งาน SDX 2026 ยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่จัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์กรคนพิการทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการคุ้มครองสิทธิ ผ่านการออกแบบพื้นที่ตามหลักการเข้าถึงที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างเท่าเทียม