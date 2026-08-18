ไม่ยกเว้น! รัฐสภาตรวจเข้มปืนไม่เว้นแม้แต่ "โสภณ" เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ตามขั้นตอน เจ้าตัวยกนิ้วชื่นชมจนท.

ไม่เว้นแต่กระทั่งท่านประธาน! คลิปจับภาพ “ตำรวจรัฐสภา” ตรวจเข้มอาวุธปืนไม่เว้นแม้แต่ "โสภณ" เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ตามขั้นตอน เจ้าตัวยกนิ้วชื่นชมเจ้าหน้าที่
วันนี้ (18ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า ภายหลังจากที่มีการประชุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุมเข้มการตรวจอาวุธปืนในอาคารรัฐสภา ปรากฎว่ามีหารบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการตรวจค้น และสแกนสิ่งของสัมภาระด้วยเครื่องเอ็กซเรย์บริเวณทางเข้าอาคาร เพื่อป้องกันการแอบแฝงนำสิ่งของต้องห้ามหรืออาวุธปืนเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย
โดยในคลิปดังกล่าว เกิดขึ้นในขณะที่ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กำลังเดินทางผ่านจุดตรวจความปลอดภัย ซึ่งแม้จะเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย เช่นเดียวกับ สส. เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยไม่มีการยกเว้นหรืออนุญาตให้ผ่านช่องทางพิเศษโดยปราศจากการตรวจคัดกรอง
ภายหลังผ่านกระบวนการตรวจค้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ นายโสภณ ได้ยกนิ้วชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ที่มีความเข้มแข็งและยึดมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเท่าเทียม พร้อมระบุว่า รัฐสภาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และต้องเป็นเขตปลอดภัย 100% สำหรับทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่