กกต.ชวนคนรุ่นใหม่ประกวดคลิปสั้น "ประชาธิปไตยสีขาว" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาท

สำนักงาน กกต. เปิดเวทีประลองไอเดียสร้างสรรค์ ชวนนักเรียน-นักศึกษา โชว์สกิลผลิตคลิปวิดีโอแนวตั้ง ต้านทุจริตเลือกตั้ง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ส่งผลงานได้ถึง 13 ก.ย.69
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินหน้าสร้างพลังพลเมืองรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ประชาธิปไตยสีขาว” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และข่าวสารกระบวนการเลือกตั้ง มุ่งเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมถ่ายทอดพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมค่านิยมการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และร่วมต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เปิดรับผลงานทั้งแบบ เดี่ยว หรือ ทีม แบ่งเป็น 2 ระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา (นิสิต/นักศึกษา)
แนวคิด : "ประชาธิปไตยสีขาว" สื่อถึงการส่งเสริมค่านิยมสุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม
รูปแบบ :วิดีโอแนวตั้ง (9:16) ความยาว 2 – 3 นาที ความละเอียดระดับ Full HD (1080p) ขึ้นไป (ไฟล์ .MP4)
การใช้ AI : สามารถนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้ แต่ต้องเปิดเผยส่วนที่ใช้ พร้อมแนบเอกสาร Log file ยืนยันลิขสิทธิ์ถูกต้อง
รางวัลรวมกว่า 124,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษา (รวม 73,000 บาท)
- รางวัลชนะเลิศ: 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 : 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 : 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล): รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา (รวม 51,000 บาท)
- รางวัลชนะเลิศ: 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 : 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 : 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล) : รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
(ผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ)
ระยะเวลาส่งผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. - 13 ก.ย.69 (ปิดรับเวลา 23.59 น.)
ช่องทางส่งผลงาน : ส่งใบสมัครและไฟล์ผลงานทางอีเมล Commu.prect@gmail.com
ประกาศผลและมอบรางวัล : ภายในเดือน ก.ย.69
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูกติกาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ect.go.th หรือ https://www.facebook.com/EctThailand หรือ ติดตามผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ กกต.