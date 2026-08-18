“โสภณ” ยันรัฐสภาปลอดภัย 100% ลั่นไร้อภิสิทธิ์พกปืน-ไม่มีบัตรห้ามเข้า แม้ปธ.ยังต้องผ่านเอกซเรย์

ปธ.สภาฯ การันตีรัฐสภาปลอดภัย 100% รับเปิดสมัยประชุม ลั่นไร้อภิสิทธิ์ พกปืน-ไม่มีบัตรห้ามเข้า แม้ประธานยังต้องผ่านเอกซเรย์ ไม่มีจัดฉาก
วันนี้ (18ส.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภา รองรับการเปิดสมัยประชุมในสัปดาห์หน้า ว่า ได้ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นจากระเบียบเดิม ทุกคนที่เข้ามาภายในรัฐสภาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น
นายโสภณเล่าว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน ตนเดินเข้าสภาฯ ด้วยความเคยชินและเลี่ยงไม่ผ่านเครื่องเอกซเรย์ แต่ตำรวจรัฐสภาเรียกให้กลับไปตรวจตามขั้นตอน ทำให้รู้สึกปลื้มใจ เพราะสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง แม้แต่ประธานรัฐสภาก็ไม่มีข้อยกเว้น
“ต่อไปใครจะเข้ามาสภาฯ ห้ามนำอาวุธปืนเข้ามา รถที่ขับเข้ามาต้องเปิดกระจกให้เจ้าหน้าที่ตรวจ อย่าโวยวาย รวมถึงต้องติดบัตร ผู้นำก็ต้องติดบัตร ใครไม่มีบัตร หากตำรวจสภาฯ สอบถามแล้วตอบไม่ได้ ต้องถูกเชิญออก” นายโสภณกล่าว
ส่วนกรณี สส.บางคนอาจไม่ยอมให้ตรวจ นายโสภณย้ำว่า ไม่มีอภิสิทธิ์ พร้อมยกกรณีของตนเองเป็นตัวอย่าง และชื่นชมตำรวจรัฐสภาที่กล้าปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา พร้อมกำชับห้ามเจ้าหน้าที่รับทิปเด็ดขาด เพราะหากรัฐสภาไม่มีระเบียบวินัย ก็ไม่สามารถสร้างศรัทธาจากประชาชนได้
สำหรับผู้ที่พกอาวุธเข้ามา จะต้องเก็บ ฝาก หรือให้เจ้าหน้าที่ยึดไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้ โดยไม่อนุญาตให้นำเข้าไปภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
นายโสภณยังกล่าวถึงปัญหา สส.นำบุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่หวงห้ามหรือห้องประชุมที่กำหนดให้เฉพาะสมาชิก ว่า จะต้องเข้มงวดเช่นกัน เพราะที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาจากการใช้อภิสิทธิ์นำบุคคลภายนอกเข้าไป จึงขอความร่วมมือ สส.ทุกคนปฏิบัติตามกฎ
“เราไม่อยากให้เมื่อเกิดเหตุขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้าย คำว่าครั้งสุดท้ายมีหลายครั้งแล้ว เราจึงต้องป้องกันอย่างเข้มข้น ไม่มีอภิสิทธิ์” นายโสภณกล่าว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐสภามีการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ ทั้งอัคคีภัย การควบคุมฝูงชน และการใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ โดยยืนยันว่ามีความพร้อมรองรับการเปิดสมัยประชุม
เมื่อถามว่าสามารถการันตีความปลอดภัยได้หรือไม่ นายโสภณกล่าวว่า มีความพร้อมและ “หลักประกัน 100 เปอร์เซ็นต์” ว่าจะไม่เกิดกรณี สส.ถูกยิงเสียชีวิตตามที่เคยมีข้อกังวลในคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณปี 2570 เพราะผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะไม่สามารถเข้าสู่รัฐสภาได้
“อย่างที่ผมยกตัวอย่าง ไม่ใช่ว่าผมจัดฉาก ผมเดินไม่เข้าเครื่องเอกซเรย์ เขายังบอกให้ผมไปเข้าเครื่องเอกซเรย์ ยืนยันว่าดูแลทั่วถึงแน่นอน แม้สภาฯ จะมีทางเข้าหลายทาง รับรองความปลอดภัย ที่นี่ต้องปลอดภัย” นายโสภณกล่าว