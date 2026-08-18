ครม.เคาะ “อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง” คาด 50 ปีสร้างประโยชน์ 6 พันล.เพิ่มน้ำต้นทุน 19 ล.ลบ.ม. รับมือฝน–แล้ง

ครม. อนุมัติกรมชลประทานเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง เพิ่มน้ำต้นทุน 19 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรฤดูฝน 10,000 ไร่ ฤดูแล้ง 3,000 ไร่ พร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคพื้นที่ EEC 5 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คาดสร้างผลประโยชน์ด้านเกษตร–อุปโภคบริโภค–ประมง รวม 6,082.6 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ
วันนี้ (18ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570–2575 กรอบวงเงิน 2,854.74 ล้านบาท เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนและเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร รวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
โครงการจะเพิ่มความสามารถในการ เก็บกักน้ำต้นทุนประมาณ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร** ช่วยพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรในฤดูฝนประมาณ 10,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้เกษตรกร มีน้ำสำหรับการเพาะปลูก และช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาล
ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนน้ำสำหรับ การอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมถึงสนับสนุนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง
โครงการยังมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตในพื้นที่ในระยะยาว โดยตลอดอายุโครงการ 50 ปี คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ด้านการเกษตรประมาณ 4,048.6 ล้านบาท ด้านการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,892.5 ล้านบาท และด้านการประมงและจับสัตว์น้ำประมาณ 141.5 ล้านบาท รวมเป็นผลประโยชน์ประมาณ 6,082.6 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ
ผลประโยชน์ดังกล่าวสะท้อนการใช้แหล่งน้ำอย่างครบมิติ ตั้งแต่การสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำสำหรับประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายให้การเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งรัดการจัดหาที่ดินและจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ** รวมถึงเร่งดำเนินการขอหนังสืออนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนด โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการเดินหน้าได้ตามกรอบเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงเป็นการวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสำหรับเกษตรกรและการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคของประชาชน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน EEC ควบคู่กับการดูแลด้านการประมงและระบบนิเวศ เพื่อให้พื้นที่มีน้ำรองรับทั้งในช่วงฝนและช่วงแล้ง และสามารถรับมือกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ