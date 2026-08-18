ครม.เพิ่มงบขยายเวลาก่อหนี้สร้างปรับสร้างอาคาร คสล. 5 ชั้น รพ.ปัตตานี 1 หลัง เป็นเงิน 162 ล้าน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,190 ตารางเมตร โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 1 หลัง เป็นเงิน 162 ล้าน
วันนี้ (18ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,190 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารังอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ จำนวน 155,333,010 บาท เป็นวงเงิน 162,700,000 บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2571 ตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) และให้ สธ. (สป.สธ.) รับความเห็นของ มท. และ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (15 ตุลาคม 2567) อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งรวมถึงรายการอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,190 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง (อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลปัตตานีฯ) โดยมีวงเงินภาระผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569 (รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) รวมทั้งสิ้น 155.30 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานฐานรากเสาเข็มเจาะระบบเปียกจากความยาว 21 เมตร เป็น 35 เมตร และระบบลิฟต์โดยสารเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 162.70 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ข้างต้น จำนวน 7.40 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ สธ. โดย สป.สธ. เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลปัตตานีฯ เป็นวงเงิน 162.70 ล้านบาท และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569 เป็นปีงบประมาณ 2568 - 2571