“เท้ง” ซัด นายกฯขาดความกล้าหาญปัดความรับผิดชอบ พลักภาระท้องถิ่นฟันโกงสอบ ฉะกลัวโดนซักฟอก

หน.พรรคส้ม ฉะ “อนุทิน” ขาดความกล้าหาญทางการเมือง ปัดความรับผิดชอบ พลักภาระท้องถิ่นฟันข้าราชการโกงสอบ 5.9 พันราย ทั้งๆที่มีอำนาจเต็มแต่กลับไม่ใช้ ซัดรัฐบาลกลัวโดนซักฟอก
วันนี้ (18 ส.ค. 69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลส่งเรื่องไปยังท้องถิ่นให้ดำเนินการถอดถอนข้าราชการที่ทุจริตการสอบ 5,925 คน แต่บางท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการเพราะกังวลที่จะไม่มีอำนาจและขัดต่อกฎหมายว่า ในเรื่องนี้กลายเป็นรัฐบาลผลักภาระให้กับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาในการออกคำสั่งถอดถอน มองว่าวิธีการจัดการกับปัญหานี้สะท้อนเห็นได้ชัดว่ารัฐบาล ขาดความกล้าหาญทางการเมือง
“ เพียงแต่ว่าให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนตอบโต้ข่าวรายวันว่าเอาจริงเอาจัง แต่สุดท้าย พอจะทำจริงๆที่จะต้องมีความรับผิดชอบ กลับเลือกใช้วิธีการที่ผลักภาระไปให้คนอื่นทำแทน”นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ ระบุต่อว่า การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น หรือทุนเทา สุดท้ายยึดโยงที่มาที่ไปและความรับผิดรับผิดชอบทางการเมือง และผู้มีอำนาจ ซึ่งสาเหตุที่ท้องถิ่นกังวลในการแก้ไขปัญหานี้ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้ถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบ เป็นการผลักภาระของรัฐบาลให้ท้องถิ่น รับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งแทนรัฐบาลหรือไม่ เชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญ คงต้องใช้วิธีการแบบนี้ และจริงๆ กระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรีเองมีอำนาจเต็ม นอกจากเรื่องการหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจของตัวเอง ซึ่งยึดโยงกับปัญหาสีเทาในจังหวัดปราจีนบุรีด้วย อีกหนึ่งอย่างมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบ ลองดูการแสดงคิดความเห็นของนายกรัฐมนตรี ที่ฝ่ายค้านหรือภาคประชาสังคม ไอลอว์ หรือภาคส่วนอื่นหรือสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ตรวจสอบเรื่องการโกง สว.
“ซึ่งเรามีหลักฐานชัดว่า อาจมีส่วนพัวพันกับนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทย กลับมีการให้ความเห็นออกมาจากฝั่งรัฐบาลว่าโกง สว. ไม่เกี่ยวการเมือง เอาเข้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แบบนี้เป็นการแสดงความเห็นที่พยายามเตะสกัดการทำหน้าที่ของฝ่ายฝ่ายค้าน และขาดความกล้าหาญทางการเมืองอย่างชัดเจนไม่ยอมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการตรวจสอบ” นายณัฐพงษ์กล่าว