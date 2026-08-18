"อนุทิน" หารือ Canva ดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลก ชูพลังวัฒนธรรม–คนไทยมี Talent

นายกฯ หารือ Canva ดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลก ชูพลังวัฒนธรรม–คนไทยมี Talent เชื่อมครีเอเตอร์–SMEs สร้างรายได้กลับประเทศ ชวนตั้งนิติบุคคล–ดึง Talent ทำงานในไทย
วันนี้ (18 สิงหาคม 2569) เวลา 13.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Canva บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพ พร้อมหารือกับ COO นายคลิฟ โอเบรคต์ (Cliff Obrecht) ผู้ร่วมก่อตั้งและ COO และนาย Willix Halim CEO Canva ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายภคพล ตั้งตงฉิน ผู้บริหาร ประจำภูมิภาค (ประเทศไทย ถึงความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (Drive Thailand’s Creative Economy) เพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลก
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Creative Economy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดัน เพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent) อัตลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลัง สามารถต่อยอดเป็นสินค้า บริการ และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้ โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Canva สามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก และเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creators และ SMEs ไทย โดยส่งเสริมให้มีการนำงานออกแบบ องค์ประกอบทางวัฒนธรรม และผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้ และเปิดโอกาสให้ Thai Creators ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเอง ทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับมาสู่ประเทศไทย ซึ่ง Canva ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน Canva Creators ชาวไทยจากประมาณ 190 คน เป็น 1,000 คนภายในปี 2571
ขณะที่ Canva ได้กล่าวถึงการทำงานกับฝ่ายไทยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ ดิจิทัล และ AI ให้แก่ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้แข่งขันในต่างประเทศได้ รวมถึงขยายความร่วมมือด้านการศึกษา กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เยาวชนไทยเข้าถึงเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชวน Canva พิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศ โดยเชิญชวนให้ Canva ทำงานใกล้ชิดกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งการลงทุนและโครงการพัฒนาทักษะและเชื่อมช่องว่างด้านบุคลากร (Skill Bridge) เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรในภาค SMEs
เพื่อให้เกิดผลตามที่หารือในครั้งนี้ ทาง BOI จะทำงานกับ Canva อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างระบบนิเวศ Creative Economy ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปนางสาวรัชดา กล่าว