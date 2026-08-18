ครม.อนุมัติจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์
วันนี้ (18ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์ (ร่างข้อตกลงฯ) โดยหากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างความตกลงฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ วธ. สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้ง อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ในร่างข้อตกลงฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การจัดทำข้อตกลงฯ เป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทย ซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทย - นิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - นิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ร่างข้อตกลงฯ จะเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในด้านศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างไทยและนิวซีแลนด์บนพื้นฐานของการต่างตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปในอนาคต