ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) เริ่ม 50 บ.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) พ.ศ. …. รถยนต์เริ่มที่ 50 บาท
วันนี้ (18ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้
1. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท
2. รถโดยสารขนาดเล็กเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
3. รถโดยสารขนาดกลางเกิน 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม 150 บาท
4. รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท
5. รถบรรทุก 4 ล้อ อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท
6. รถบรรทุก 6 ล้อ อัตราค่าธรรมเนียม 250 บาท
7. รถบรรทุก 10 ล้อ อัตราค่าธรรมเนียม 350 บาท
8. รถบรรทุก 10 ล้อ อัตราค่าธรรมเนียม 500 บาท
ทั้งนี้ กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทาง ระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงกาฬ - บอลิคำไซ และเส้นทางบอลิคำไซ - บึงกาฬ และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย จำนวนไม่เกิน 50 คัน และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนไม่เกิน 50 คัน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้กำหนดรูปแบบของบัตรยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ร่วมกัน