กกต.แจงอยู่ระหว่างตรวจสอบปมพรรคส้มเก็บตัวเลขหลังบัตรประชาชนสมาชิก ยังไม่ได้ข้อสรุป

กกต.แจงยังไม่ได้ข้อสรุปปมพรรคประชาชนเก็บข้อมูล Laser ID หลังบัตรประชาชนของสมาชิก อยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้(18ส.ค.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงกรณีตรวจสอบการเก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขรหัส หลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID) ของสมาชิกพรรคประชาชน ที่มีการ การเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง และมีการข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองว่า ขณะนี้กรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ตามขั้นตอนของกฎหมาย
โดยการตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าว ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิด และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ จนกว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่าย และจะเผยแพร่ให้ทราบหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติ