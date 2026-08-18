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"อนุทิน" นำทัพ 21 บิ๊กธุรกิจไทยเปิดเวทีเจรจา 53 บริษัทยักษ์ใหญ่ออสเตรเลีย ขยายความร่วมมือ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ อนุทิน ปลุกลงทุนไทย-ออสเตรเลีย จัดเวทีใหญ่จีบ 53 บิ๊กธุรกิจ พร้อมขนทัพนักธุรกิจไทยชั้นนำ 21 ราย หาช่องทางการค้าการลงทุนสองประเทศ

วันนี้ (18 ส.ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานจากประเทศออสเตรเลียว่า ในช่วงเวลา 16.00 น. วันนี้ (ตามเวลาที่นครซิดนีย์เร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีกำหนดการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะหารือกับภาคธุรกิจ (Networking Reception) ระหว่างกับนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของไทยและออสเตรเลีย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยกับออสเตรเลีย
 
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การจัดงานพบปะหารือระหว่างกับนักธุรกิจของไทยและออสเตรเลียครั้งนี้ บีโอไอ ได้จัดกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า 53 แห่ง​ ครอบคลุมกลุ่มเทคโนโลยี ​ดิจิทัล การเกษตร​ ยานยนต์​และการศึกษา ได้ร่วมรับฟังนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากนายกรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ​


"ที่ผ่านมาออสเตรเลียมีจำนวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยไม่มากนัก แต่ก็เป็นโอกาสที่จะขยายความร่วมมือได้ในอนาคต โดยอาจไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จะมาช่วยต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูงในไทยได้ และเชื่อว่าไทยจะได้ประโยชน์" ​นายนฤตม์ ระบุ

อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกับคณะนักธุรกิจไทยและออสเตรเลีย​ เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

สำหรับรายชื่อนักธุรกิจระดับสูงของไทยที่เดินทางร่วมคณะนายกฯ เพื่อพบปะกับนักธุรกิจของออสเตรเลียมีด้วยกัน 21 ราย เช่น​​ นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม​ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), นายธนรัตน์ ชัยสิริ​ ประธานกรรมการบริหาร​ ​บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร​กลุ่มเซ็นทรัล, นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่อิสระ​บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group), ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี ผู้บริหาร บริษัท Adelfos จำกัด (ในเครือ TCC)

นายไวธยางค์ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ​ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นต้นและกิจการต่างประเทศ​ ​บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายพุฒิกานต์ เอารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​ บริษัท RATCH Australia จ่ากัด ในเครือบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร​ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท​ ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), ​นายโสภณ ราชรักษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่​บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)

นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ​ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นางอัญชลี ชวนะลิขิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น​ และ นายชิน พึ่งทรัพย์ชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น

สำหรับยอดการลงทุนของออสเตรเลียในไทย ในช่วงปี 2564 – 2569 (มกราคม - มิถุนายน) บีโอไอ ระบุข้อมูลว่า มีโครงการลงทุนและร่วมทุนจากออสเตรเลียขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 93 โครงการ มูลค่าการลงทุน 33,425 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล 13,833 ล้านบาท คิดเป็น 41% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมด รองลงมารืออุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 6,936 ล้านบาท คิดเป็น 21% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมด และอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 3,810 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมด