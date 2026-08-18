"อนุทิน" นำทัพ 21 บิ๊กธุรกิจไทยเปิดเวทีเจรจา 53 บริษัทยักษ์ใหญ่ออสเตรเลีย ขยายความร่วมมือ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ

นายกฯ อนุทิน ปลุกลงทุนไทย-ออสเตรเลีย จัดเวทีใหญ่จีบ 53 บิ๊กธุรกิจ พร้อมขนทัพนักธุรกิจไทยชั้นนำ 21 ราย หาช่องทางการค้าการลงทุนสองประเทศ
วันนี้ (18 ส.ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานจากประเทศออสเตรเลียว่า ในช่วงเวลา 16.00 น. วันนี้ (ตามเวลาที่นครซิดนีย์เร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีกำหนดการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะหารือกับภาคธุรกิจ (Networking Reception) ระหว่างกับนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของไทยและออสเตรเลีย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยกับออสเตรเลีย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การจัดงานพบปะหารือระหว่างกับนักธุรกิจของไทยและออสเตรเลียครั้งนี้ บีโอไอ ได้จัดกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า 53 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มเทคโนโลยี ดิจิทัล การเกษตร ยานยนต์และการศึกษา ได้ร่วมรับฟังนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากนายกรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ
"ที่ผ่านมาออสเตรเลียมีจำนวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยไม่มากนัก แต่ก็เป็นโอกาสที่จะขยายความร่วมมือได้ในอนาคต โดยอาจไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จะมาช่วยต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูงในไทยได้ และเชื่อว่าไทยจะได้ประโยชน์" นายนฤตม์ ระบุ
อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกับคณะนักธุรกิจไทยและออสเตรเลีย เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
สำหรับรายชื่อนักธุรกิจระดับสูงของไทยที่เดินทางร่วมคณะนายกฯ เพื่อพบปะกับนักธุรกิจของออสเตรเลียมีด้วยกัน 21 ราย เช่น นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), นายธนรัตน์ ชัยสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจองค์กรกลุ่มเซ็นทรัล, นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่อิสระบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group), ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี ผู้บริหาร บริษัท Adelfos จำกัด (ในเครือ TCC)
นายไวธยางค์ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นต้นและกิจการต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายพุฒิกานต์ เอารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท RATCH Australia จ่ากัด ในเครือบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), นายโสภณ ราชรักษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)
นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นางอัญชลี ชวนะลิขิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น และ นายชิน พึ่งทรัพย์ชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
สำหรับยอดการลงทุนของออสเตรเลียในไทย ในช่วงปี 2564 – 2569 (มกราคม - มิถุนายน) บีโอไอ ระบุข้อมูลว่า มีโครงการลงทุนและร่วมทุนจากออสเตรเลียขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 93 โครงการ มูลค่าการลงทุน 33,425 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล 13,833 ล้านบาท คิดเป็น 41% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมด รองลงมารืออุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 6,936 ล้านบาท คิดเป็น 21% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมด และอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 3,810 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมด