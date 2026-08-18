"ภราดร​" ยัน 6 เดือนรัฐบาลนี้ไม่มีเรื่องทุจริต โกงสอบท้องถิ่น-ฮั้วเลือก สว.เกิดขึ้นก่อน

"ภราดร" เมินฝ่ายค้านจั่วหัวซักฟอก ปมคดีฮั้วเลือก สว. แจงรัฐบาลหนู 1 มาปี 68 ขณะโกงสอบท้องถิ่น บอก รมช.มท.ยิบยกสางเอง ชี้รัฐบาลเพิ่งมาแค่ 6 เดือน ไม่เห็นมีเรื่องทุจริต
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 18 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันัทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังเปิดสมัยประชุมสภา ว่า ต้องดูว่าฝ่ายค้านจะตกลงกันว่าจะยื่นเปิดอภิปรายตามมาตรา 151 เมื่อใด หรือจะยื่นตามมาตรา 152 ซึ่งขณะนี้เองก็ยังไม่มีความชัดเจน จึงต้องรอดูความชัดเจนจากฝ่ายค้านก่อน
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีการพยายามเรื่องคดีฮั้วสว. มาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายภราดร กล่าวว่า อย่างที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ ว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนี้ในปี 2569 ส่วนรัฐบาลอนุทิน 1 ก็ปี 2568 แต่คดีฮั้ว สว. เกิดขึ้นเมื่อปี 2567 ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะอภิปรายในประเด็น ต้องดูหลักการและเหตุผลในญัตติก่อน
ส่วนมีการเต็งบ้างหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องใดมาใช้ในการอภิปราย นายภราดร กล่าวว่า ยังไม่ได้เกร็งอะไร คงอีกสักพัก และไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงใด
เมื่อถามว่าฝ่ายค้านจั่วว่าประเด็นการทุจริตจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายภราดรกล่าวว่า รัฐบาลเพิ่งมาบริหารได้ 6 เดือน ยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไร มีแต่มาแก้ไขปัญหา ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าทุจริตเช่นเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการ ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ แต่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายครั้งที่มีการสอบ ตั้งแต่ปี 2562
เมื่อถามว่าจะต้องมีการประชุมวางแผนเตรียมพร้อมรับมือหรือไม่ นายภราดรกล่าวว่า ทำงานก่อน หากมีการยื่นอภิปราย ค่อยมาศึกษาแล้วเตรียมตอนนั้น