xs
xsm
sm
md
lg

"ภราดร​" ยัน 6 เดือนรัฐบาลนี้ไม่มีเรื่องทุจริต โกงสอบท้องถิ่น-ฮั้วเลือก สว.เกิดขึ้นก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภราดร​" เมินฝ่ายค้านจั่วหัวซักฟอก​ ปมคดีฮั้ว​เลือก สว.​ แจง​รัฐบาลหนู​ 1 มาปี 68 ขณะโกงสอบท้องถิ่น บอก รมช.มท.ยิบยกสางเอง​ ชี้​รัฐบาลเพิ่งมาแค่​ 6 เดือน​ ไม่เห็นมีเรื่องทุจริต

เมื่อเวลา​ 09.40 น.​ วันที่ 18 ส.ค.ที่ทำเนียบ​รัฐบาล​ นายภราดร​ ปริ​ศ​นานัน​ั​ท​กุล​ รัฐมนตรี​ประจำ​สำนักนายก​รัฐมนตรี​ กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้าน​เตรียม​ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ​ หลัง​เปิดสมัยประชุมสภา​ ​ว่า​ ต้องดูว่าฝ่ายค้านจะตกลงกันว่าจะยื่นเปิดอภิปรายตามมาตรา​ 151 เมื่อใด​ หรือจะยื่นตามมาตรา 152 ซึ่งขณะนี้เองก็ยังไม่มีความชัดเจน จึงต้องรอดูความชัดเจนจากฝ่ายค้านก่อน
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีการพยายามเรื่องคดีฮั้วสว. มาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ​ นายภราดร​ กล่าวว่า​ อย่างที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ ว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนี้ในปี​ 2569​ ส่วนรัฐบาลอนุทิน 1 ก็ปี 2568 แต่คดีฮั้ว​ สว. เกิดขึ้นเมื่อปี 2567​ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะอภิปรายในประเด็น ต้องดูหลักการและเหตุผลในญัตติก่อน

ส่วนมีการเต็งบ้างหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องใดมาใช้ในการอภิปราย นายภราดร​ กล่าวว่า​ ยังไม่ได้เกร็งอะไร​ คงอีกสักพัก และไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงใด

เมื่อถามว่าฝ่ายค้านจั่วว่าประเด็นการทุจริตจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายภราดรกล่าวว่า รัฐบาลเพิ่งมาบริหารได้ 6 เดือน ยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไร มีแต่มาแก้ไขปัญหา​ ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าทุจริตเช่นเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการ ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ แต่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายครั้งที่มีการสอบ ตั้งแต่ปี 2562

เมื่อถามว่าจะต้องมีการประชุมวางแผนเตรียมพร้อมรับมือหรือไม่ นายภราดรกล่าวว่า ทำงานก่อน หากมีการยื่นอภิปราย ค่อยมาศึกษาแล้วเตรียมตอนนั้น