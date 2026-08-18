"วราวุธ" แจงยังไม่เสนอชื่อปลัดอุตฯ คนใหม่เข้า ครม.สัปดาห์นี้ ต้องรอคุยนายกฯ ก่อน

"วราวุธ" เผยยังไม่เสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่เข้า ครม.สัปดาห์นี้ ชี้ ต้องรอคุยนายกฯ ก่อน หลังมีกระแสข่าวโยกย้าย “ณัฐพล รังสิตพล” ที่ครบวาระ 4 ปี ข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ 18 ส.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง การเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ ว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ จะยังไม่มีบรรจุวาระดังกล่าว ซึ่งต้องรอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศ ออสเตรเลีย- นิวซีเเลนด์ก่อน ถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแนวทางอย่างไร
เมื่อถามว่า นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ 4 ปี จะอยู่ที่เดิมใช่หรือไม่
นายวราวุธ กล่าวว่า ตามกฎหมายข้าราชการระดับสูง จะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี จากนั้นต้องย้ายไป หากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อ คณะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครั้งละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง
ส่วนกระเเสข่าว ปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่ รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงาน นายวราวุธกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องหารือกับนายกรัฐมนตรี และหลายฝ่ายก่อน ว่าจะมีแนวทางใดสำหรับท่านปลัดบ้าง แต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะต้องรอ เพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ซึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทำให้ถูกถอนเรื่องออกไปก่อน
เมื่อถามว่าในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือจะต้องโยก นายวราวุธ ยอมรับว่า ปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน เป็นคนเก่ง และมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์ หรือมิติอุตสาหกรรม ฉะนั้นต้องหารือแนวทางกับท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงก่อน แต่ส่วนตัวก็คิดว่าเมื่อครบ4 ปีก็อยากให้ท่านได้เติบโต เพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ตนก็ดีใจ เพราะถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ
เมื่อถามว่าในฐานะเจ้ากระทรวงได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ตนพูดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน ตนไม่ได้ขัดข้อง ซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉะนั้น การทำงานก็มีความต่อเนื่อง
ส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่เอานั้นและจะผลักดันลูกหม้อ ในกระทรวงขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่ นายวราวุธ ย้ำว่า ว่านี่จึงเป็นเรื่องที่จะต้องขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน พร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของเจ้ากระทรวงที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งส่วนตัวก็จะพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุด
เมื่อถามว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่จะเป็นคนในหรือคนนอก นายวราวุธ กล่าวว่า คงต้องติดตามกันต่อ ซึ่งคนใน ก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้น พร้อมพูดติดตลกว่า “ตัวเลือกมีเยอะแยะ เพราะคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตาย”