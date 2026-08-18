รมว.ยธ.ยอมรับระเบียบปล่อยตัว ‘เล่าต๋า’ มีปัญหา สั่งราชทัณฑ์แจงพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบแล้ว ไม่กังวลฝ่ายค้านหยิบไปซักฟอก

‘รุทธพล’ ยอมรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัว ‘เล่าต๋า’ มีปัญหา สั่งราชทัณฑ์ชี้แจงแล้วพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบ จ่อปรับปรุง ชี้ ไม่สามารถรื้อโทษอดีตราชายาเสพติดได้ ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้ว ไม่กังวลฝ่ายค้านนำไปซักฟอก
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 18 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการปล่อยตัว นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 85 ปี อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ ที่ก่อนหน้านี้ มีโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วลดโทษเหลือจำคุกแค่ 8 ปี ซึ่งได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวาง เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม จะต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเพื่อรื้อคดีใหม่หรือไม่ ว่า เรื่องนี้รับทราบถึงผลกระทบอยู่ ซึ่งได้ดำเนินการใน 2 ส่วน คือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยให้ระบุประเด็นในเรื่องการพิจารณานักโทษ และขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษ และกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษ โดยเบื้องต้นเราได้พบในหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอน ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดไว้ ส่วนตัวเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่อง ซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะทำงานแล้ว
เมื่อถามว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะนำมาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า “คงไม่ได้หรอกครับ เพราะเป็นการพิจารณาไปแล้ว แต่คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำไปแก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้า”
เมื่อถามย้ำว่า ถือว่าเป็นการรับโทษคดีสิ้นสุดแล้วใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า สิ้นสุดแล้ว เพราะในเมื่อมีการปล่อยตัวไปแล้ว ซึ่งเป็นระเบียบเก่า ที่เขาถือปฏิบัติมา ซึ่งนายเล่าต๋าโดนควบคุมตัวตั้งแต่ปี 2559 มีตัวเลขพิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิม และพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสม ให้คณะทำงานเขาได้ทำงาน และจะได้นำมาใช้ดำเนินการต่อไป
เมื่อถามว่า ประเด็นนี้เราจะชี้แจงต่อสังคมอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ทางกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงไปแล้ว เรื่องการพักโทษอะไรต่างๆเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษ ไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเขาต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ณ ช่วงเวลานั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามตนเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่หรือคนรับผิดชอบในคณะกรรมการอภัยโทษก็มีผลกระทบเหมือนกัน
เมื่อถามย้ำว่า เป็นความผิดพลาดของกรมราชทัณฑ์ หรือของระเบียบ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เป็นกฎระเบียบที่เขากำหนดเพราะทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ แต่ในเบื้องต้น ให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง แล้วห้วงเวลาที่มีการเสนอขออภัยโทษ นายเล่าต๋าระเบียบตรงนั้นว่าอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่า ในกรณีของนายเล่าต๋า หากเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยจึงได้รับโทษมากกว่า พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกัน มีเรื่องของอายุเข้ามาด้วย ตนขออนุญาตตรวจสอบ ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมา เรื่องความชัดเจนให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงประเด็น ในเรื่องของเอกสารราชการ ซึ่งเขาต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่อธิบดีจะลงนามเสนอมาที่กระทรวงยุติธรรม
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าเรื่องนี้จะถูกนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนคิดว่าไม่ เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริต และทำไปตามระเบียบ
เมื่อถามอีกว่า น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นมุมมองเป็นความเห็นของฝ่ายค้าน ซึ่งตนเตรียมความพร้อมเรื่องรายละเอียดในการชี้แจง ปี พ.ศ.ต่างๆ ใช้ระเบียบตัวไหนมาพิจารณาในเบื้องต้น ตนเชื่อว่า ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และนำไปแก้ไข