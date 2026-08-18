“วรศิษฎ์” เตรียมทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบ พ้นราชการ ปัดโยนเผือกร้อน

“วรศิษฎ์” ยัน สถ.เป็นพนักพิง-เตรียมทีมกฎหมาย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น พ้นราชการ ย้ำ ไม่ได้โยนเผือกร้อนให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อเวลา 09.35 วันที่ 18 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าการเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ตอนนี้ได้ส่งรายชื่อให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะประชุม ก.จังหวัด และจะส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่ได้รับบรรจุ
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่ไม่ลงนามรับผิดชอบในการปลดออกอย่างไร นายวรศิษฎ์กล่าวว่า ท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการโดยพลการอยู่แล้ว แต่ทำตามข้อมูลและหลักฐานที่ทีมดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลไปให้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)ได้เน้นย้ำไปเรียบร้อยแล้วว่าการส่งข้อมูลต้องไปพร้อมกับพยานหลักฐาน เพื่อให้เจ้าตัวหรือผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทุกคนจะได้สบายใจ ขณะเดียวกัน ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะประสานงานพูดคุยเพื่อทำความทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวต่อไป
เมื่อถามย้ำว่า หากส่วนกลางให้ความมั่นใจไปแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการจะมีมาตรการอย่างไร นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ที่จริงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระหรือเผือกร้อน แต่เป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ว่าใครสามารถทำอะไรได้ตามกฎหมาย และส่วนกลางอยากทำให้เสร็จทั้งหมดหากได้ แต่ด้วยขอบเขตกฎหมายและอำนาจของแต่ละคนที่แตกต่างกันจึงต้องดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีกรอบเวลาในการดำเนินการหรือไม่ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า เราวางกรอบไว้ภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้ แต่เรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้ ก.จังหวัดหลายที่จะมีการประชุมใน 1-2 วัน
เมื่อถามว่านายก อบจ.ลำพูน มีความกังวลในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการเพิกถอนรายชื่อ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ตนเข้าใจ ไม่มีใครอยากทำอะไรพวกนี้อยู่แล้ว แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการ โดยเริ่มจากฐานข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น และบุคคลเหล่านี้มีที่มาของคะแนนที่ผิดปกติ และปัจจุบันพิสูจน์ทราบได้แล้ว ว่าแต่ละคนคะแนนเป็นอย่างไร มีคะแนนเดิมเท่าไหร่ที่ประกาศออกมาเท่าไหร่ ให้เริ่มต้นจากตรงนี้มากกว่า และอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ข้อเท็จจริงมากกว่าอย่างอื่น
เมื่อถามย้ำว่าหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ทำจะถือว่ามีความผิดหรือไม่ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ต้องไปดูกันต่อและที่จริงควรต้องทำ โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นพนักพิงหลังและสนับสนุนข้อมูลให้ รวมถึงเตรียมฝ่ายกฎหมายไว้เช่นเดียวกัน ยืนยันว่าทุกอย่างจะอยู่บนข้อเท็จจริง และบนกระดาษคำตอบก็มีชื่อและลายเซ็นของแต่ละคนอยู่แล้ว ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาได้เปิดให้คนที่ประสงค์ จะดูคะแนนสอบเข้ามาดูได้ และมีเข้ามาดูหลายคนโดยที่ไม่มีข้อติดใจอะไร
ส่วนกรณีที่ 3 สมาคมท้องถิ่นนัดแถลงการณ์เรื่องปัญหาการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่สมาคมอบจ. แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี นายวรศิษฎ์กล่าวว่า รับทราบว่าจะมีการประชุมกันวันนี้ และที่จริงทางอธิบดีได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว ตนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากทำ เมื่อเป็นสิ่งที่ต้องทำ