“ไชยชนก” ไร้กังวลซักฟอก ปกติถูกโยงการเมืองเหตุเป็นเลขาพรรค ชี้เป็นรมต.สายล่อฟ้ามีทั้งข้อดี-เสีย

รมว.ลูกเทพ ไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายฯ มองถูกโยงการเมืองเป็นปกติ เหตุเป็นเลขาพรรค ระบุเป็น รมต. สายล่อฟ้ามีทั้งข้อดี-ข้อเสีย
ทำเนียบ วันนี้ ( 17 ส.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม กรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมเรื่อยๆ เราได้รวบรวมประเด็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายค้าน หรือทุกอย่างที่สามารถรวบรวมได้ ทำไปเรื่อย ๆ ระหว่างทำงาน ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้น เราก็มุ่งทำงานต่อไป
เมื่อถามว่าไม่กังวลหากจะถูกอภิปรายใช่หรือไม่ เพราะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสายล่อฟ้า นายไชยชนก ยืนยันว่า ไม่กังวล ซึ่งการเป็นสายล่อฟ้าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นสายล่อฟ้าก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ในข้อดีคือถ้าเรามีผลงาน มีสิ่งดีดีในแต่ละหน่วยงานที่กำกับดูแล ก็จะเป็นที่สนใจเป็นพิเศษ ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่อะไรที่เป็นสายล่อฟ้า
ส่วนกังวลหรือไม่ว่าการอภิปรายครั้งนี้ ตัวรัฐมนตรีอาจจะถูกโยงเรื่องการเมือง นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่โยงได้อย่างไร ตนเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย จะตั้งรัฐบาลก็ต้องเกี่ยวข้อง และถูกโยงอยู่แล้ว