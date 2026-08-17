“ไชยชนก” ลั่นไทยไม่เลือกข้างหลังสหรัฐจ่อกดดันปม AI เป็นกลางทั้งภูมิรัฐศาสตร์-เทคโนโลยี

รมว.ลูกเทพ ยันไทยไม่เลือกข้าง หลังสหรัฐ เตรียมกดดันให้เลือกข้าง AI บอกเป็นกลางทั้งภูมิรัฐศาสตร์ - เทคโนโลยี ไทยชัดเจนตั้งแต่ต้น
ทำเนียบ วันนี้ ( 17 ส.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน ว่า เราไม่เลือกแน่ จุดยืนของเราตั้งแต่ต้น เราเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และในทางเทคโนโลยี อยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบ ซึ่งความจริงไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐ หรือ จีน ที่อื่น ๆ ก็เช่นกัน เวลาเราไปเวทีโลกแต่ละที่ เราเองก็ชัดเจนในเรื่องนี้ ดังนั้น เราไม่เลือก แต่ถ้าบังคับให้เลือก ก็ไม่เลือกอยู่ดี ในมุมของตน มองว่าถ้าเขาจะตัดสินใจไม่สนับสนุน และไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาประเทศเรา ถือว่าเขาเป็นคนเลือก ไม่ใช่เรา
เมื่อถามว่า เราจะให้คำตอบ หรือ ดำเนินการอย่างไร หากเราไม่เลือก นายไชยชนก กล่าวว่า มุมมองของเรา คือ เราจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยี ถ้าสามารถนำมาใช้ได้ พร้อมยกตัวอย่าง ถ้าเราจะนำเทคโนโลยีของจีนมาใช้ แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุน นั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐ ที่จะไม่ให้เราใช้เทคโนโลยีของเขา ไม่ใช่เราเลือกที่จะไม่ใช้ มองว่า อย่างไรก็มีความเสี่ยง มีข้อดีข้อเสียในทุกเทคโนโลยีอยู่แล้ว ตนอยากให้ประชาชนคนไทยเข้าถึง เลือกได้ และตัดสินใจเอง ไม่ใช่การต้องมาบังคับให้มีข้อจำกัดทางการค้า ถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง จะไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ
เมื่อถามว่าจะต้องหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรี และนายสีหศักดิ์ ได้มีแนวทางนโยบายการสื่อสารในเวทีโลก ที่เราเดินทางไปในช่วง 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา เวลามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี และนายสีหศักดิ์ อยู่เสมอ และในเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา
ที่ยังไม่ตัดสินใจลงนาม ก็ด้วยความให้เกียรติ และคำนึงถึงสหรัฐ ดังนั้น มุมมองในตรงนี้ เราชัดเจนตั้งแต่ต้น และยังชัดเจนเหมือนเดิม