ปชน.เปิดตัว “เดชรัต” ชิงนายกอบจ. ชู คอนเซ็ป 20:20:20 คนนนท์แท้ๆ โชว์วิสัยทัศน์ 20 นโยบาย ยกอิฐ 5 ก้อนปูทาง

“เท้ง” เปิดตัว “อ.เดชรัต” ชิงเก้าอี้นายก อบจ. นนทบุรี ชู คอนเซ็ป 20:20:20 ย้ำเป็นชาวนนท์แท้ ๆ โดยกำเนิด นานกว่า 50 ปี พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ 20 นโยบาย ยกอิฐ 5 ก้อนปูทางให้เมืองนนท์น่าอยู่ ขอ 20 ก.ย. กาเพื่อนิวนนท์ ชี้ ไม่ว่าอยู่สีใด มีขั้วการเมืองอย่างไรแต่ทุกคนต้องได้เติบโต
วันนี้ (17ส.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อม สส.นนทบุรี พรรคประชาชน ร่วมเปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ของพรรคประชาชนภายใต้คอนเซ็ปต์ 20:20:20 หมายถึงไปสมัครวันที่ 20 สิงหาคม แถลง 20 นโยบาย และวันเลือกตั้ง 20 กันยายน ซึ่งว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. คือ นายเดชรัต สุขกำเนิด
โดยนายณัฐพงษ์ ประกาศความพร้อมท่จะเข้าไปทำงานในจังหวัดนนทบุรี และในนามหัวหน้าพรรคประชาชนขอแสดงความเคารพและให้เกียรติกับบุคคลที่ทำงานในพื้นที่มาโดยตลอด และรอให้ผ่านการจัดงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายก อบจ. คนก่อนเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงไปสมัครในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้จึงขอแสดงความพร้อมเกี่ยวกับ 20 นโยบายที่จะเสนอเป็นทางเลือกให้กับชาวนนทบุรี ก่อนที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่ 20 กันยายน และเชิญชวนชาวนนทบุรีเข้าคูหากาเพื่อ "นิวนนท์" ที่ดีกว่าเดิม ก่อนจะส่งต่อให้ติดตามการแสดงวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ และนโยบายกับว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ของพรรคประชาชน
ด้านนายเดชรัต ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นวันที่ตื่นเต้นมากที่สุดตั้งแต่เดินเข้าสู่วงการการเมือง นับแต่พรรคก้าวไกล โดยหยิบยกเหตุผลการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ 2 ข้อ ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเป็นผู้เขียนนโยบายในการหาเสียงตั้งแต่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชน แต่ที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำคือการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ และนับจากนี้อีกหนึ่งเดือนขอโอกาสชาวนนทบุรีที่จะนำนโยบาย 20 นโยบายที่เตรียมไว้ไปสู่การปฏิบัติ และเน้นย้ำว่าตนเองเป็นชาวนนทบุรีโดยกำเนิด เกิดที่จังหวัดนนทบุรี เป็นชาวนนทบุรีมากว่า 50 ปี เผชิญชะตากรรมน้ำท่วมมาแล้ว 3 ครั้ง แต่สิ่งสำคัญคือความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นกับชาวนนทบุรี คือปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาน้ำทะเลหนุน ทำให้สวนเกษตรดั้งเดิมมีความเสี่ยงมากขึ้น
“ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ SME ซึ่งนนทบุรีเป็นเมืองหลวงของ SME แต่ยังมีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ สอง ความตื่นเต้นนี้คือเหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจร่วมเดินทางกับประชาชนนนทบุรีในการที่จะไปสู่นิวนนท์ ในฐานะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนามพรรคประชาชน” นายเดชรัตกล่าว
นายเดชรัต กล่าวต่อว่า ในช่วง 20 ปี เป็นช่วงเวลาที่ นายก ธงชัย บริหารท้องถิ่นเมืองนนท์ และลูกได้รับการศึกษาเรียนหนังสือจากนโยบายของนายก ธงชัย จากข้อกังวลเกี่ยวกับการสานต่อนโยบายดังกล่าวยืนยันว่า นโยบายที่เป็นสิ่งที่ดีที่ชาวนนทบุรีไม่เคยลืม จะเดินหน้าต่อแน่นอน และจะทำให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจากความท้าทายใหม่ก็ต้องพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น คือความตั้งใจของตนเองที่จะพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้มีความเป็น น-น-ท
โดย น. แรก คือ น่าอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจ ที่คนไทยและชาวนนท์เผชิญเรื่องนี้มากขึ้น น. สอง คือ นำหน้า ชาวนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นเด็ก เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ต่างต้องการสนับสนุนให้เติบโต ซึ่งจะต้องวางแผนให้ชาวนนทบุรีเก่งขึ้น เข้มแข็งและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือปัญหาใหม่ และ ท. คือ ทุกคน ในจังหวัดนนทบุรีที่จะได้รับการดูแล และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรวมถึงงบประมาณ อบจ. นนทบุรี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ และพรรคประชาชนเชื่อว่าหากมีโอกาสแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการผ่านการกำหนดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จะเปลี่ยนแปลงนนทบุรีและเป็นตัวอย่างของประเทศไทยอย่างไร
”มีหลายคนหากดูข่าวในโซเชียลจะมีการพูดว่า ส้มจะยึดเมืองนนท์หรือไม่ หรือบางครั้งเรียกว่าสงครามยึดเมืองนนท์ จึงขออนุญาตยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้น สำหรับเราพร้อมเป็นการทางเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ได้เติบโต ไม่ว่าคนกลุ่มใด สีใด มีความคิดความเชื่อทางการเมืองอย่างไรต้องเติบโตได้ในจังหวัดนนทบุรี“ นายเดชรัตกล่าว
นายเดชรัต กล่าวยืนยันว่า จะเป็นอิฐสีส้ม ในจังหวัดนนทบุรีมีท่าอิฐ เราตั้งใจว่าเป็นอิฐ 5 ก้อน ที่จะปูทางให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองของทุกคนและทุกคนเติบโตได้ 1. ทำงานโปร่งใส เปิดเผย ทุกคนมีส่วนร่วม 2. ทำงานด้วยความใส่ใจทุกเสียงทุกข้อร้องเรียนทุกความห่วงกังวลของประชาชน 3. มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบาย งบประมาณ และการปฏิบัติการ 4. ความมุ่งมั่น ซึ่งหลายปัญหาที่เมืองนนท์กำลังเผชิญจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาที่ต้นตอ และ 5. สร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเดิมได้ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม รวมถึงใช้โอกาสจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเป็นเมืองหลวงของ SME ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวนนทบุรี
ก่อนที่นายเดชรัต จะทิ้งท้ายกล่าวขอบคุณ สส. นนทบุรีพรรคประชาชน สจ. นนทบุรีที่ทำงานในนามพรรคประชาชน และร่วมกันในการพูดคุยกับประชาชนเพื่อชวนให้ชาวนนทบุรีไปเลือกตั้งในวันที่ 20 กันยายน และย้ำว่า 20 กันยากาเพื่อนิวนนท์ คือสิ่งที่ตั้งความหวังไว้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงช่วงเวลาที่โศกเศร้าหดหู่ของคนนนทบุรีจะได้ผ่านพ้นไป
เมื่อถามว่าเหตุใดจึงเลือกนายเดชรัต นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เชื่อว่าคุณสมบัติส่วนตัวเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอก แต่อีกเรื่องหนึ่งคือกระบวนการเลือกแคนดิเดตผู้สมัคร พรรคประชาชนยืนหยัดมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าทุกการเลือกตั้งเราไม่มีเรื่องของล็อกผู้สมัคร เรามีกระบวนการเปิดกว้างมาโดยตลอด เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น กระบวนการทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะเร่งรัด จึงจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการเลือกผู้สมัครที่คิดว่ามีความเชื่อมั่นและเหมาะสมที่สุด และทุกองคาพยพของเราในจังหวัดนนทบุรีให้การยอมรับ และเชื่อว่าทุกคนเห็นความรู้ความสามารถของนายเดชรัตมาโดยตลอด นายเดชรัตก็เป็นคนนนทบุรีแท้ ๆ รับรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหา แต่อย่างไรก็ตามทุกการเลือกตั้งทุกการตัดสินใจ นายกคนใดจะเข้ามาบริหาร ก็อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนนนทบุรีทุกคน
เมื่อถามว่าอะไรที่มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องของวิธีการหาเสียงหรือการดำเนินการแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทางกลุ่มนั้น ๆ ส่วนของพรรคประชาชนเอง เรามุ่งมั่นในแนวทางเดิม และสิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากชาวนนทบุรี คือ 1. นโยบาย นับจากวันนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายนจะมีอีกหลายวิธีที่อยากให้ชาวนนทบุรี รวมถึงประชาชนทั้งประเทศร่วมกันติดตามการหาเสียงและการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าพรรคประชาชนเองจะนำเสนอนโยบายอะไร ทั้งนนท์น่าอยู่ นนท์นำหน้า และนนทบุรีของทุกๆ คน
“เชื่อว่าการนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พวกเราได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี 2. ทีมงานในพื้นที่ เรามีความพร้อมในพื้นที่ค่อนข้างมาก อยากให้ชาวนนทบุรีให้ความเชื่อมั่นกับพรรคประชาชน โดยเฉพาะการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ไม่ต่างกับที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับสมาชิกที่ยืนอยู่ตรงนี้ ถ้าครั้งนี้พรรคประชาชนได้รับโอกาส เราจะพัฒนาเมืองนนท์ที่ดีกว่าเดิมได้” นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าหากแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดคำถามเหมือนสนาม กทม. หรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า การตัดสินใจขึ้นอยู่กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวเชื่อและถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้พรรคประชาชนเข้าไปพัฒนาเมืองนนท์ ต่อยอดทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วและเดินหน้าต่อไม่ได้ไปยกเลิก แต่อะไรที่เราสามารถไปพัฒนาให้ดีกว่าก็จะใช้โอกาสนี้ใช้งบประมาณหลายพันล้านเข้าไปพัฒนาเมืองนนทบุรีให้ดีกว่าเดิม สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนทุกคน