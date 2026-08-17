“ยศชนัน” ไม่หวั่นซักฟอก อว.ไร้ประเด็นต้องกังวล พร้อมตอบตั้งแต่วันนี้ พรรคไม่ต้องช่วยติว

“ยศชนัน” ไม่หวั่นศึกซักฟอก ยัน อว.ทำตามขั้นตอน ไม่มีอะไรต้องกังวล พร้อมตอบตั้งแต่วันนี้ด้วยซํ้า ไม่ต้องให้พรรคติว
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 17 ส.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดสมัยประชุมสภา หากมีการตั้งเป้าอภิปรายโครงการ AI ของกระทรวง อว.พร้อมชี้แจงหรือไม่ ว่า เรื่องนี้เราตั้งคณะกรรมการอยู่แล้ว จะเห็นเป็นข่าวตลอด ทำตามคำแนะนำในทุกขั้นตอน ยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการ
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าพร้อมชี้แจงใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่ใช่ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจ แต่เราทำตามกระบวนการมาตลอดอยู่แล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวล
เมื่อถามว่า หากนายยศชนันถูกอภิปราย ต้องมีการเตรียมตัวหรือให้ทางพรรคเพื่อไทยติวก่อนหรือไม่ เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องชี้แจง นายยศชนัน กล่าวว่า ตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรี มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เต็มที่ มาได้ด้วยสิ่งที่ประเทศมอบหมายมาให้ทำ ไม่มีการนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องส่วนตัว ตนทำเต็มที่ ซึ่งข้อมูลที่เตรียมไว้ สามารถที่จะตอบตั้งแต่วันนี้ได้เลยด้วยซ้ำ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเตรียม และไม่จำเป็นต้องดูแลในการแยกส่วนของการเมืองกับกระทรวง