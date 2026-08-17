“เจเศรษฐ์” เปิดอบรม นปส. 86 ชู 3 หลักคิดปั้นนักปกครองมืออาชีพบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

“เจเศรษฐ์” เป็นประธานเปิดอบรม นปส. รุ่นที่ 86 มอบ 3 หลักคิดการทำงาน “เข้าถึงพื้นที่ ยึดมั่นความสุจริต เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน” เพื่อปั้นนักปกครองมืออาชีพ ปกครองให้ถึงหัวใจประชาชน มุ่งขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอย่างยั่งยืน
.
วันนี้ (17 ส.ค. 69) เวลา 09.00 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 86 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ”ประสบการณ์นักบริหาร“ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอัธยา นวลอุทัย น.ส.กาญจน์ขนิษฐา เอกแสงศรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสามารถ สุวรรณมณี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณาจารย์ ข้าราชการผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า หลักสูตร นปส. ถือเป็นเบ้าหลอมสำคัญสูงสุดของกระทรวงมหาดไทยในการบ่มเพาะและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำทางความคิด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่จะก้าวไปขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน ซึ่งในบริบทปัจจุบันที่สังคม ความคาดหวังของประชาชน และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการจึงไม่สามารถยึดติดอยู่กับกรอบการทำงานหรือการใช้อำนาจตามระเบียบแบบเดิมได้อีกต่อไป แต่ต้องปรับตัวสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพที่มีความพร้อมรอบด้านในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที โดยมีหัวสำคัญของการทำงานอยู่ 3 ประการ ประกอบด้วย
“ประการแรก นักปกครองที่ดีต้อง “เข้าถึง เข้าใจ และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด” โดยหัวใจของกระทรวงมหาดไทยคือการใกล้ชิดประชาชน การทำงานจึงต้องไม่จำกัดอยู่เพียงห้องทำงาน แต่ต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ พร้อมทั้งมองเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขและเยียวยาก่อนปัญหาจะลุกลามบานปลาย ที่สำคัญต้องเข้าใจบริบท สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง หลีกเลี่ยงการสั่งการเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง และสัมผัสได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผูกใจประชาชนในพื้นที่”
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่าต่อไปว่า ประการที่สอง ต้องยึดมั่นใน “ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง” สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือการยึดมั่นในความสุจริต จะคอยเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในการรับราชการ การใช้อำนาจและดุลยพินิจต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ตรวจสอบได้ และปราศจากอคติ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ทุกการกระทำมีร่องรอยและหลักฐานชัดเจน ข้าราชการจึงต้องมีอุดมการณ์ที่มั่นคง ไม่ปล่อยปละละเลยให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริต ขณะเดียวกันในฐานะผู้บริหารในพื้นที่ ต้องกล้าที่จะสะท้อนสภาพความเป็นจริง ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกลับสู่ส่วนกลาง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานภาครัฐสอดคล้องกับความเป็นจริงและตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง
“ประการที่สาม คือ “การยืดหยุ่น ปรับตัว และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน” โดยเน้นย้ำว่าภารกิจของฝ่ายปกครองในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนและท้าทายเกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะขับเคลื่อนให้สำเร็จได้เพียงลำพัง หากแต่จำเป็นต้องอาศัยการประสานพลังความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง เพราะหัวใจสำคัญของการเป็นนักปกครองไม่ได้หยุดอยู่เพียงการบริหารงานตามโครงสร้างอำนาจหน้าที่ แต่ต้องสามารถ “ปกครองให้ถึงหัวใจของประชาชน” พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข เคียงข้าง และไม่ทอดทิ้งพื้นที่ในยามที่เกิดวิกฤตภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน ขณะเดียวกันต้องเป็นผู้นำที่เปิดกว้าง มองเห็นและยอมรับในศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อแสวงหาจุดร่วม ขอความร่วมมือ และผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้เป็นเนื้อเดียวกัน อันจะนำไปสู่การผลักดันภารกิจการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดให้สัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างยั่งยืน“ นายเจเศรษฐ์ กล่าว
นายเจเศรษฐ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ตนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 86 ทุกท่าน จะใช้ห้วงเวลาและโอกาสอันมีค่ายิ่งนี้ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็ง หลอมรวมศักยภาพอันหลากหลายให้เกิดการบูรณาการในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเก็บเกี่ยวและพัฒนาตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวออกไปทำหน้าที่เป็นนักปกครองมืออาชีพและผู้บริหารระดับสูงที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในอุดมการณ์แห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และรับใช้พี่น้องประชาชน จนสามารถครองใจ สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งพาให้ประชาชนในทุกสถานการณ์ ตลอดจนพร้อมที่จะเป็นพลังและเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป
.
ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 86 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 30 ต.ค. 2569 (รวม 11 สัปดาห์) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวม 100 คน โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. นี้ มุ่งพัฒนาข้าราชการให้มีภาวะผู้นำ คุณธรรม และทักษะการบริหาร ผ่านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การฝึกวิชาลูกเสือ การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง (Action Learning) การดูงาน และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน