"ยศชนัน” ชี้ไทยต้องวางตัวเป็นกลาง ศึก AI จีน-สหรัฐฯ เร่งสร้างฐานข้อมูล-เทคโนโลยี ลดแรงกดดันจากมหาอำนาจ

รองนายกฯ “ยศชนัน” เผยสหรัฐฯ เตรียมแจ้งพันธมิตรเลือกข้างในเกมแข่งขันเทคโนโลยี AI กับจีน ชี้ไทยต้องรักษาความเป็นกลาง พร้อมเร่งสร้างความแข็งแกร่งด้านฮาร์ดแวร์ ข้อมูล และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ย้ำหากมีพื้นฐานของตัวเองแน่น จะตัดสินใจได้ว่าเรื่องใดควรร่วมมือกับใคร ไม่ต้องหวั่นแรงกดดันมหาอำนาจ
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 17 ส.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตร ต้องเลือกข้างในการแข่งขัน ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีน ว่า เรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควร และจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI ยังประเทศจีน ในการประชุมสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลก หรือ WIC ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องเข้าร่วม แต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณา แต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลาง ฉะนั้นในมุมการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้ เลยจะต้องมีการหารือกับนายสี่ให้สักพวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ว่าจะวางตัวอย่างไร เพื่อหาแง่มุมต่างๆ
ส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้น นายยศชนัน ยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้ว เป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอด ตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็ง ในส่วนที่เรามีความจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลย ซึ่งที่ผ่านมาเราก็คุยกับหลายประเทศทั้งฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี ในเรื่องพื้นฐานของไทยให้เข้มแข็ง ไม่เช่นนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอด ฉะนั้นที่เร่งทำมา 2-3 เดือน เพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานเป็นของเราเอง แม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้ และมีความคืบหน้าพอสมควร ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอด นอกจากนี้มีการเตรียมทีมคนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเตรียมทีม ให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกัน ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้ง และจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ ไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใคร แต่ต้องอยู่ที่พื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเรา และมีความเข้มแข็งในเรื่องใด จากนั้นจะนำไปสู่เรื่องการตั้งแผนต่างๆ ซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้ว และต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่าการออกมากดดันของประเทศมหาอำนาจเช่นนี้ไทยจะวางตัวเป็นกลางอย่างไรให้สามารถอยู่ได้ นายยศชนัน ยืนยันว่า ความรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่สำคัญมาก การลงทุนเรื่องนี้อย่างจริงจังจะต้องเกิดขึ้น เราพูดมาตลอดว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานควรทำเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ AI อย่างเดียว AI คือชั้นบนสุดข้างล่างคือเรื่องข้อมูลทั้งหมด รัฐบาลคิดคนเดียวไม่ได้ ภาคเอกชนต่างๆ ต้องเข้ามาร่วม แต่ตรงไหนเสี่ยงรัฐบาลจะเริ่มทำให้ก่อน ตรงไหนเริ่มเห็นผลทางธุรกิจ ภาคเอกชนก็จะเข้ามาเชื่อมโยง ฉะนั้นเรื่องความจำเป็นในการเก็บข้อมูลต่างๆ และความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ มีความเชื่อมโยงกันหมดเราก็ทำมาตลอด 3 เดือนนี้
ถ้าพูดถึงเรื่อง AI แล้วถามว่าต้องร่วมหรือไม่ร่วม แต่พื้นฐานจริงๆคือเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัย และข้อมูลต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเรามีฐานข้อมูลก็จะมีเอกราชฐานข้อมูลว่า AI ตัวใดจำเป็นที่จะต้องร่วมมือ กับใคร หรือตัวไหนที่จะสามารถร่วมมือกับใครได้บ้าง
นายยศชนัน ยังยอมรับว่า ถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่น ก็จะตอบง่ายเลยว่าเรื่องนี้ควรจะไปกับคนไหน หรือจะไปกับคนนี้ในเรื่องไหน แต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานก็จะกลัว และความกลัวจะเกิดขึ้น ฉะนั้นเรื่องนี้ มองว่าควรจะต้องลงทุนจริงๆ และทุกคนก็ต้องมาร่วมกัน ใช้ คอนเนคชั่น ทั้งรัฐและเอกชน ผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. เพราะมองว่า AI เป็นสับเซตของเทคโนโลยี และอยากให้มองในภาพรวมว่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่ทุกคนตระหนักและมองเห็น ว่าจะต้องทำอย่างจริงจัง
เมื่อถามว่าจะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนอย่างไร นายยศชนัน ขอให้มั่นใจ เพราะเราทำกรอ.4 ขา คือ 1.ด้านลงทุน กำกับดูแลโดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2. การขาย กำกับดูแลโดยนางศุภจีสุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3.คนและเทคโนโลยี ซึ่งตนเป็นผู้กำกับดูแลจะเชื่อมโยงกับด้านการลงทุนและการค้าขาย ฉะนั้นขณะนี้เราเตรียมความพร้อม อย่างชัดเจน จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุน และเข้ามาลงทุนกับประเทศไทย มีความสามารถในการดึงดูดและถ่ายทอดเทคโนโลยีออกมาได้ โดยไม่เสียเปรียบประเทศใด ซึ่งเราสามารถมองในเรื่องกฎระเบียบในการใช้กรอ. เป็นตัวขับเคลื่อน และ 4 การพัฒนาและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดู