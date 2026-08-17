มีลุ้น “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2” นายกฯ เผยกำลังพิจารณา เน้นสมดุลเศรษฐกิจการคลัง ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยม

นายกฯ แย้มพิจารณา “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2” เน้นสมดุลเศรษฐกิจและการคลัง ย้ำไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยม เผยเงินคงคลังยังแกร่งไม่เคยขาด
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6 )ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 มีแนวโน้มอย่างไร ว่า เราต้องสมดุลกันตลอดเวลา เศรษฐกิจต้องเดินไปได้ ประชาชนได้ลดค่าใช้จ่าย รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้ มันต้องมีหลายองค์ประกอบ ที่มันบรรจบเข้าด้วยกัน รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่รูปแบบของการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการ ไม่ใช่ประชานิยม ต้องเป็นการร่วมกันและเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดี
เมื่อถามว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส 2 จะต้องมีใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า อะไรที่ทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องคิดทุกวัน มันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว เมื่อถามว่า เงินในคลังยังสามารถซัพพอร์ต เรื่องนี้ได้ใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด