“อนุทิน” ปัดสหรัฐฯ กดดันไทยเลือกข้าง ปมแข่งขัน AI จีน แยกชัดความมั่นคง-การค้า รมช.กลาโหมมะกันมาพบถี่มีแต่บรรยากาศชื่นชม

นายกฯ เผยกรณีสหรัฐฯ เตรียมส่งจดหมายเตือนพันธมิตร-คู่ค้า 35 ประเทศ ให้เลือกข้างการแข่งขันเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ไม่กระทบการเจรจาภาษี ชี้ยังมีรายละเอียดว่า “เลือกข้าง” หมายถึงระดับใด ย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงแยกจากการค้า เผย รมช.กลาโหมสหรัฐฯ มาพบถี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6 )ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งจดหมายแจ้งเตือนประเทศพันธมิตร และผู้ค้ากว่า 35 ประเทศ ให้ต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) ระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งทางเราวางตัวเป็นกลางมาตลอดจะส่งผลกระทบกับเจรจาภาษีหรือไม่ ว่า ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจา ซึ่งมันมีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ และยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่าง ว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไร ต้องไปถึงระดับไหนที่จะต้องเลือกข้าง เรื่องนี้เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้ว ที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐฯแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคง การฝึกครอบร้าโกลด์ การสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้า ก็ยืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
เมื่อถามว่า แต่การที่ รมช.กลาโหมสหรัฐฯมาพบเราถี่ มีการกดดันอะไรเราหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า "ไม่มีเลย ไม่ได้ดูรูปหรือ ทุกอย่างบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นชมของความร่วมมือ ทำไมถึงบอกว่าเขามากดดันมัน ไม่มีเลย มาพบกัน มาคุยกัน เรียกขานกันด้วยชื่อแรกด้วยซ้ำ ผมเรียกท่านรัฐมนตรี เขาเรียก Mr.Prime Minister ผมก็บอกว่า call me หนู "