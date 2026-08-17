“กำนันหิต” ปราศรัยโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ปชช.แห่ให้กำลังใจคึกคัก ชู “เปลี่ยนกาฬสินธุ์” ลุยแก้ปากท้อง–ดึงนักท่องเที่ยวค้างคืน

วันนี้ (17 ส.ค.)นายประเสริฐ บุญเรือง หรือ “กำนันหิต” ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์ เปิดเวทีปราศรัยช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนและผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมรับฟังและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศภายในเวทีเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยพลังและกำลังใจจากพี่น้องประชาชน โดยตลอดการปราศรัย นายประเสริฐ ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมเปลี่ยนแปลงกาฬสินธุ์ พร้อมย้ำแนวคิด “เสียงของคุณคือพลัง เมืองน้ำดำต้องเปลี่ยนแปลง” และขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้าย
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนครบ 18 อำเภอ 135 ตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน พร้อมย้ำว่า การทำงานของ อบจ.กาฬสินธุ์ต้องเป็นเรื่องของคนกาฬสินธุ์ทุกคน ไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ควรถูกครอบงำด้วยการเมืองระดับใหญ่
“อบจ.กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ของใคร แต่เป็นของชาวกาฬสินธุ์ทุกคน เราต้องทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีเป้าหมาย และตอบโจทย์ประชาชน ผมขอโอกาสนำประสบการณ์จากการเป็น สส.กาฬสินธุ์ 6 สมัย มาช่วยบริหารท้องถิ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ” นายประเสริฐกล่าว
สำหรับนโยบายสำคัญ นายประเสริฐ ชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและลดความเสี่ยงให้เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งก้ามกราม GI และปลานิลจากเขื่อนลำปาว ซึ่งประสบปัญหาต้นทุนอาหารสูง ผลผลิตล้นตลาด และราคาที่ไม่เหมาะสม พร้อมเสนอแนวทางสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องเย็น เพื่อช่วยชะลอการขายและรักษาคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเมืองผ่าน เป็นเมืองรายได้สูง” มุ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน กระจายรายได้สู่ชุมชน โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และผู้ประกอบการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ยังชูนโยบายผลักดันเขื่อนลำปาวสู่เมืองหลวงกีฬาทางน้ำแห่งอีสาน จัดเทศกาลกีฬาทางน้ำ ส่งเสริม “1 อำเภอ 1 Landmark 1 กิจกรรม” ตลอดจนจัด “Kalasin Night of the Dinosaurs” และตลาดกลางคืนด้านวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงค่ำพร้อมยกระดับ Soft Power ของชาวผู้ไท ส่งเสริมประเพณีแต่งงานผู้ไท ผลักดัน “แพรวาบ้านโพน” สินค้า GI ของกาฬสินธุ์ ผ่าน Live-Commerce สู่ตลาดที่กว้างขึ้น รวมถึงสร้างพื้นที่ Art Space และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการอนุรักษ์
นายประเสริฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเปลี่ยนแปลงต้องไม่อยู่เพียงบนกระดาษ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้ พร้อมฝากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์พิจารณาและให้โอกาสกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์ เข้าไปทำงาน
“ร่วมคิด ร่วมสร้าง เปลี่ยนทุกมิติให้จับต้องได้ จับมือกันวันนี้ การันตีกาฬสินธุ์ต้องดีกว่าเมื่อวาน หากเฮาไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยน แล้วใครจะทำให้ ฝากพี่น้องเบิ่งแยงฮักแพง เบอร์ 2 เด้อครับ”
บรรยากาศช่วงท้ายเวทีเต็มไปด้วยเสียงปรบมือและกำลังใจจากผู้สนับสนุน ท่ามกลางความคึกคักของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับฟัง สะท้อนถึงแรงสนับสนุนที่มีต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากาฬสินธุ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง