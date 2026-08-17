“อนุทิน” ปัดตอบโผนายพลตำรวจ "บิ๊กต่าย" ย้ำไม่มีโผ ทุกอย่างว่าตามขั้นตอนกฎหมาย-ผลงาน ไม่จำกัดรุ่น

“อนุทิน” ปัดตอบโผนายพลตำรวจ ด้าน ผบ.ตร.ย้ำไม่มีโผ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย และพิจารณาตามผลงาน ยืนยันไม่จำกัดรุ่น
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6 )ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีการแต่งตั้งนายพลตำรวจ ขณะนี้นิ่งหรือยัง โดยนายกฯยิ้ม ก่อนจะชี้ไปทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่เดินทางมาด้วย
ขณะที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวว่า อย่าใช้คำว่าโผเลย ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ไม่มีโผไม่มีอะไรทั้งนั้น ทุกอย่างเป็นไปตามที่หน่วยพิจารณาตามความเหมาะสม และนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อรายชื่อส่งขึ้นมาแล้ว ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีเกณฑ์ และจะนำไปสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการตามมาตรา 81 (1)(ก) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเราก็ต้องว่ากันไป และพิจารณาตามความเหมาะสมว่าใครมีผลงาน ใครมีประวัติอย่างไรเราก็ว่าไปตามนั้น ไม่ได้มีโผ ไม่ได้มีอะไร ส่วนวันประชุมยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่เคาะว่าเป็นวันที่ 21 สิงหาคมนี้หรือไม่
เมื่อถามว่า ที่มีกระแสว่าชื่อนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 47 ค่อนข้างนิ่งแต่นายร้อยตำรวจรุ่น 48 รายชื่อขยับขึ้นระดับพลตำรวจโท พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ไม่มีจำกัดว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นไหน จะรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ที่ประวัติและผลงานที่จะต้องนำมาเสนอกันในที่ประชุม ทุกอย่างขอให้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะมาจำกัดรุ่นหรืออะไร ยืนยันว่าไม่มี ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและทุกคนได้รับความเป็นธรรมใช่หรือไม่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตอบว่า ถูกต้องครับ