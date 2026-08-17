“อนุทิน” เมินเฟกนิวส์ม็อบไล่ ลั่นรัฐบาลทำงานทุ่มเท-ซื่อสัตย์ รมต.ทุกคนพร้อมแจงข้อสงสัยต่อคนทั้งประเทศ

“อนุทิน” เมินเฟกนิวส์ม็อบไล่รัฐบาล หลังปรากฎภาพชุมนุมหน้าทำเนียบฯ ลั่นรัฐบาลทำงานทุ่มเท-ซื่อสัตย์สุจริต บอก รมต.ทุกคนพร้อมแจงข้อสงสัยฝ่ายค้านผ่านเวทีซักฟอก ชี้ไม่ได้ตอบคนในสภา แต่ตอบประชาชนทั้งประเทศ เมินปมฮั้ว สว.ย้ำ เลือกปี 67 ก่อนรัฐบาลเข้ามา ซัดพยายามโยงทำลายความเชื่อมั่น เหน็บแพ้เลือกตั้งต้องรับกติกา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเผยแพร่เฟกนิวส์ชุมนุมขับไล่นายกฯหน้าทำเนียบรัฐบาลและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ว่า เฟกนิวส์คือเฟกนิวส์ การเสพสื่อเหล่านี้ก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะบานปลายโดยการปลุกระดมทางโซเชียล นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลทำงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริต
เมื่อถามอีกว่าบวกกับขณะนี้ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาฯที่จะถึง นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีหลายท่านที่ถูกพาดพิงก็ต้องพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชน เราไม่ได้ตอบคนในสภาฯเราตอบประชาชนทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อม
เมื่อถามว่าธงของพรรคประชาชนในการอภิปรายเหมือนจะเป็นเรื่องฮั้วสว. นายอนุทิน กล่าวว่า อันนี้ตนไม่ทราบว่าใครมีธงอะไร รัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้น สว.เป็นอีกสถาบันหนึ่ง เรื่องฮั้วสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากบัญญัติขึ้นมา รัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี 2569 สว.เลือกกันปี 2567 เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ เมื่อถามอีกว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบ อะไรไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบ
เมื่อถามอีกว่า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และน.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาฮั้วสว. นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องฮั้วสว.ถามตนไม่ได้ ตนอยู่ฝ่ายบริหาร มันมีความพยายามจะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล พร้อมกับหัวเราะหึหึในลำคอก่อนกล่าวอีกว่า “อย่าคิดมาก ทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้ง จริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกา ก็ตรวจสอบไป แต่อย่าอยู่นอกเกม”