เตือน! ทันตแพทย์จ่าย "กัญชา" เซ็นใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัย ผิด 4 กฎหมายสำคัญ ถูกดำเนินคดี

รัฐบาล เตือน! ทันตแพทย์จ่ายกัญชา ลงนามในใบสั่งล่วงหน้า ไม่ตรวจวินิจฉัย ผิด 4 กฎหมายสำคัญ หากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามแบบ ภ.ม.33 ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบ ภ.ท.33 โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) (แบบ ภ.ท.33) ล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจ วินิจฉัย หรือให้บริการแก่ผู้ป่วย หากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า กรณีทันตแพทย์ลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้า โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัย ถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้
1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับนี้คุมเรื่อง "ช่อดอกกัญชา" ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม) 2. ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (ฉบับนี้คุมเรื่อง "สารสกัดกัญชา" ที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติด ประเภท 5) 3. พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 (ฉบับนี้คุมเรื่อง "จริยธรรมและใบอนุญาตทำฟัน" ของทันตแพทย์) และ 4. พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคู่กัน (ตามมาตรา 34)
“การออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) (แบบ ภ.ท.33) โดยมิได้มีการตรวจ วินิจฉัย หรือให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นรายกรณี จะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรม ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจ หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ