รัฐบาลสกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชี เตือนประชาชนตรวจสอบให้ชัด อย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูง

รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์ สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชี ย้ำประชาชนเช็กให้ชัด อย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูง-เสี่ยงต่ำ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุก โดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดี การสกัดกั้นบัญชีม้า เส้นทางการเงิน และการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2569 )สามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้ว จำนวน 62,516 บัญชี เพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ภาครัฐ ก.ล.ต. และภาคเอกชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมาก ภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยอาศัยช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี้ ข้อมูลของ ก.ล.ต. ยังพบว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุน ช่วงเดือน ม.ค.–พ.ค.2569 จำนวน 368 ครั้ง ซึ่งลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 ที่มีจำนวน 2,162 ครั้ง
นางสาวรัชดา กล่าวว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลากหลายรูปแบบ ทั้งแชร์ลูกโซ่ การหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมักใช้คำโฆษณา อาทิ “ผลตอบแทนสูง ได้เงินเร็ว ความเสี่ยงต่ำ” และแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงหรือใช้เอกสารปลอม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเร่งให้เหยื่อตัดสินใจ จึงขอเตือนประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือโอน ไม่คลิกลิงก์แปลกปลอม และอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือภาพความสำเร็จ หากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย สามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 22 และในเร็วๆนี้ รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟีเจอร์ “แจ้งรัฐ” บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ด้วย