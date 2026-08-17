"อนุทิน" บินสู่ซิดนีย์ เปิดฉากเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ 17-20 ส.ค. ต่อด้วยนิวซีแลนด์

นายกฯ ออกเดินทางจากกองบิน 6 ดอนเมือง สู่นครซิดนีย์ เปิดฉากเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ตามด้วยนิวซีแลนด์ พร้อมนำคณะหารือรอบด้าน พบปะบริษัทชั้นนำแดนจิงโจ้ ร่วมกิจกรรมภาคธุรกิจ
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569) เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) ไปยังนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17–20 สิงหาคม 2569 ก่อนเดินทางต่อไปยังนครโอ๊คแลนด์ เพื่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2569
นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ คิงส์ฟอร์ด สมิธ (Sydney Kingsford Smith Airport) นครซิดนีย์ ในเวลาประมาณ 21.05 น. ของวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง
สำหรับคณะทางการที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ในการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของนายแอนโทนี แอลบาเนซี (The Honourable Anthony Albanese) นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ 14 ปี โดยมีภารกิจครอบคลุมทั้ง การหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย การแสดงวิสัยทัศน์ สถาบัน Lowy Institute การพบหารือบริษัทชั้นนำออสเตรเลีย และร่วมกิจกรรมภาคธุรกิจ (Networking Reception) รวมทั้ง การพบปะชุมชนไทย Thai Town ด้วย