ปชป.เปิดเวทีอภิปรายนร.ยิงในรร. ครอบครัวรร.ต้องเป็นหนึ่งเดียว ติงนโยบายการศึกษาไม่ใช่นโยบายรายวัน

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเวทีอภิปรายเรื่อง “นักเรียนยิงในโรงเรียน ปัญหานักเรียน – นักศึกษา” การป้องกันและทางออก ย้ำ สถาบันครอบครัว การศึกษา ต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน ชี้ นโยบายการศึกษาไม่ใช่เป็นนโยบายรายวัน
วันนี้ (16 ส.ค. 69 ) ณ ห้องศรีวิชัย CD โรงแรมวังใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี มีการเปิดเวทีอภิปราย เรื่อง “นักเรียนยิงในโรงเรียน ปัญหานักเรียน – นักศึกษา” จัดโดยนายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต1 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 สุราษฎร์ธานี (ไม่ได้ใช้งบประมาณของพรรคหรือราชการ)โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบด้วยวิทยากรหลักๆ และส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู อาทิ ผอ.สุนิตย์ พิมาน,ผอ.เกรียงไกร แก้วมีศรี ,ผอ.มุตตา กาญจนอักษร,อ.มนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ และนายเศกสิทธิ์ อินทร์พรหม นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เยาวชนคนรุ่นใหม่) ดำเนินรายการโดยนายกิตติชัย ใสสะอาด หรือผู้พันจ๊อด
สำหรับประเด็นหลัก ๆ ของการอภิปรายมีการหยิบประเด็นเหตุการณ์นักเรียนยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และสภาพสังคมไทยในอดีตกับปัจจุบันที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของยุคสมัย เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ โดยวิทยากรส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นไปในเรื่องของสถาบันครอบครัว,การศึกษา ต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนคนในครอบครัว ต้องให้ความสำคัญกับลูกหลานในทุก ๆวัย และในโรงเรียน ครู อาจารย์ต้องรับฟัง รับรู้ ความเป็นตัวตนของเด็กขณะเดียวกันปัญหาหลักๆของระบบการศึกษาไทยคือความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการศึกษา เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อย เกินไป
ผอ.สุนิตย์ พิมาน กล่าวว่า การแก้ปัญหาหลักๆของเยาวชนไทย จุดเริ่มต้นต้องแก้จากสถาบันครอบครัว ให้ความรัก ให้ความเมตตา และโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ต้องให้ความรัก ความเมตตา เช่นกัน ตราบใดที่ความรัก ความเมตตาเกิดขึ้นที่ไหน ที่นั่นมีแต่ความสุข ความขัดแย้งต่าง ๆ ก็จะไม่มี ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องแก้ที่จิตใจเป็นอันดับแรก ถ้าจิตใจดี คนนั้นก็จะเป็นคนดีได้ในโอกาสต่อไป ที่สำคัญการเมืองมีบทบาทมากกับเรื่องการศึกษา การเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบาย ให้สถาบันการศึกษานั้นเป็นการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่นโยบายที่เป็นจินตนาการ
ด้าน ผอ.เกรียงไกร แก้วมีศรี กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญกว่านโยบายคือเริ่มที่วิธีคิดที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน สิ่งที่คิดควรกำหนดก่อนนโยบาย คือนักการเมืองทั้งหลายที่ถูกเลือกควรเป็นแบบอย่าง เป็นไอดอลที่ดีของเยาวชน สัมผัสได้ ว่าเขาเป็นผู้นำของประเทศ ส่วนเรื่องกำหนดนโยบายนั้น โดยเฉพาะนโยบายเรื่องการศึกษา เป็นเรื่องที่สำคัญมาก กำหนดนโยบายหลัก ทั้งการพัฒนาโรงเรียน องค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม “ไม่ใช่เป็นนโยบายรายวัน เป็นนโยบายจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกลับไปดูยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อใดบ้างที่มีตัวชี้วัดยังไปไม่ได้ในเรื่องการศึกษา ต้องกลับไปทบทวนเรื่องกลยุทธ์ เรื่องยุทธศาสตร์เหล่านั้น ต้องไปดูว่านโยบาย 20 ปี ซึ่งจะครบ 20 ปีแล้ว มันตอบโจทย์หรือยัง หรือมันล้มเหลว หรือมันจะต้องเริ่มต้นกันใหม่ เพราะนโยบายการศึกษาต้องทำให้ชัด ประเมินว่าที่ไว้มันสำเร็จหรือล้มเหลว” ผอ.เกรียงไกร กล่าว