“อาสพลธ์” หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋ว-ไม่จ่ายเงิน ความสามารถตัดสินความก้าวหน้า ทุจริตเข้ากระบวนการ

ปธ.กมธ.ปปช. หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใส ไร้ตั๋ว-ไม่ต้องจ่ายเงิน ชูความสามารถตัดสินความก้าวหน้า ย้ำคนทุจริตต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
เมื่อวันที่ (16 ส.ค.69) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งว่า ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน ที่กำลังเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จและสมหวังกับความตั้งใจ
“เมื่อทุกคนได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกัน ความสามารถและความตั้งใจจะเป็นตัวตัดสิน การสอบครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกยินดีอย่างมาก คือ ผู้เข้าสอบทุกคนได้เริ่มต้นจากจุดสตาร์ตเดียวกัน คนที่ตั้งใจอ่านหนังสือ เตรียมตัว และมีความรู้ความสามารถ สามารถสอบผ่านมาถึงขั้นตอนสุดท้าย และผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดก็จะได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งอย่างที่ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่ระบบราชการไทยควรมีมานานแล้ว” นายอาสพลธ์ กล่าว
ประธาน กมธ. ป.ป.ช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา เราได้เห็นปัญหาการเรียกรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านหรือการเลื่อนตำแหน่ง จนทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องหาเงินจำนวนมาก บางครอบครัวต้องเป็นหนี้ หรือแม้กระทั่งคิดจะขายทรัพย์สิน เพียงเพราะเชื่อว่าหากไม่จ่ายก็ไม่มีโอกาส แต่วันนี้ เรากำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แสดงจุดยืนชัดเจนว่า คนทุจริตต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อทิศทางชัด การตรวจสอบจริงจัง และทุกฝ่ายช่วยกันจับตา ระบบที่เคยถูกบิดเบือนก็เริ่มกลับมาอยู่บนหลักของ “ความรู้ ความสามารถ และความสุจริต”
“สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผม ไม่ใช่เพียงการจับคนโกงมารับผิด แต่คือการทำให้คนรุ่นต่อไปมั่นใจว่า ตั้งใจอ่านหนังสือ ก็มีโอกาสสอบผ่าน มีความสามารถ ก็มีโอกาสก้าวหน้าไม่ต้องมีเส้น ไม่ต้องจ่ายเงิน และครอบครัวไม่ต้องเป็นหนี้เพื่อซื้ออนาคตให้ลูก นี่คือความหวังที่เราอยากเห็นในระบบราชการไทย ขอบคุณสื่อมวลชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มข้น จนทำให้การสอบครั้งนี้เดินหน้าไปในทิศทางที่โปร่งใสมากขึ้นและขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนโชคดีกับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้ความรู้ ความสามารถ และความสุจริต พาทุกท่านไปถึงตำแหน่งที่สมควรได้รับ” นายอาสพลธ์ กล่าว