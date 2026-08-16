รัฐบาลติงใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบ ทำ ปชช.สับสน ชี้ การตรวจสอบต้องอยู่บนข้อเท็จจริง

โฆษกรัฐบาล ตำหนิใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบ ทำประชาชนสับสน ชี้ การตรวจสอบรัฐบาลต้องอยู่บนข้อเท็จจริง ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
วันนี้ (16 ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล ซึ่งไม่เป็นความจริง และบางโพสต์แพลตฟอร์มระบุชัดว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI อยากขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์ เพราะการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองและการตรวจสอบรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือ แต่กลับทำให้ประชาชนสับสน
รัฐบาลฟังเสียงประชาชน และไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบ ตรงกันข้าม รัฐบาลพร้อมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตอบทุกคำถามและชี้แจงด้วยข้อเท็จจริง ขณะเดียวกัน ประชาชนต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเอง