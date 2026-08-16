พท.เปิด 2 เวทีใหญ่กาฬสินธุ์ดัน "ไข่มุก" นายก อบจ. "เชน" ลั่นเชื่อมรบ.-ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต-ดันเกษตรนวัตกรรม

กาฬสินธุ์แตก! เปิด 2 เวทีใหญ่หนุน "ไข่มุก" นั่งนายก อบจ. "ยศชนัน" คืนสังเวียนไฮปาร์ค เชื่อมรัฐบาล-ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต-ดันเกษตรนวัตกรรม "ณัฐวุฒิ" ยืนยัน อบจ.จากเพื่อไทย จะสานต่อนโยบายให้สำเร็จเป็นมรรคผล
กาฬสินธุ์ วันนี้ (16 สิงหาคม 2569) พรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัย ช่วยหาเสียงให้กับ "ไข่มุก" น.ส.เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 ซึ่งลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย โดยมีการจัดเวทีปราศรัยพบปะพี่น้องประชาชน 2 จุดหลัก ได้แก่ เวทีช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และเวทีช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ศาลเจ้าปู่บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
การลงพื้นที่ปราศรัยใหญ่ในครั้งนี้นำทีมโดยผู้ช่วยหาเสียงจากพรรคเพื่อไทย อาทิ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อว. ในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทย รวมถึง สส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 เขต
บรรยากาศการลงพื้นที่ทั้ง 2 ที่ เป็นไปอย่างคึกคัก แม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าว แต่เมื่อ ศ.ดร.ยศชนัน เดินทางมาถึงทั้ง 2 เวที กลับพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น ศ.ดร.ยศชนัน ได้เดินพบปะประชาชนตั้งแต่หลังสุดข้างเวที จนถึงหน้าเวที ชาวกาฬสินธุ์ได้นำพวงมาลัยดอกไม้มาคล้องคอ มีการนำพวงมาลัยผ้าไหมมามอบให้ รวมถึงได้นำผ้าขาวม้ามาผูกเอวเพื่อเป็นการรับขวัญตามวิถีอีสาน
บนเวทีปราศรัย ศ.ดร.ยศชนัน ย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุตอนหนึ่งว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่อย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยน มากาฬสินธุ์ทุกครั้งมีความสุขทุกครั้ง วันนี้สำคัญมากกว่าว่าใครจะแพ้ชนะนายก อบจ. ที่สำคัญที่สุดที่เป็นคนตั้งต้นคือ กาฬสินธุ์ต้องชนะ ต้องเริ่มจากคนที่เข้าใจปัญหาจากรากหญ้า เข้าใจพี่น้องทั้งที่อยู่ข้างหลังและข้างหน้าในทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด พี่น้องประชาชนรอไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว วันแรกที่นายก อบจ. ในดวงใจกาฬสินธุ์เข้ามาทำงาน นโยบายต้องพร้อมและสื่อสารกับทุกคนได้
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวต่ออีกว่า ได้เริ่มทำงานมาสักระยะหนึ่ง พบเห็นว่าวันนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้าไม่เชื่อมต่อกับ อบจ. และท้องถิ่น นี่จึงเป็นสิ่งที่วันนี้ผมต้องมาด้วยตัวเอง เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า อบจ. สำคัญมาก
"นายกฯ ไข่มุก มีนโยบาย '5 สร้าง' คือ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ สร้างการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างเมืองปลอดภัย ยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพ รัฐบาลส่วนกลางอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้ใครต้องการการดูแลสุขภาพแบบไหน แต่การเชื่อมโยงกฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะทำให้ทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนของกาฬสินธุ์เข้าถึงสุขภาพที่ดีได้ ด้วยการมีนายก อบจ. ที่รู้เท่าทันทุกอย่าง" ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว
ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย กล่าวต่ออีกว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า เราจะเปลี่ยนแปลงกาฬสินธุ์ไปพร้อมกับการทำงานของรัฐบาลและแต่ละกระทรวง กาฬสินธุ์เป็นเมืองวัฒนธรรมและเมืองเกษตรยั่งยืน นโยบาย 5 สร้างสามารถสานต่อได้กับทุกกระทรวงแน่นอน เรามีเรื่องที่ต้องดูแลตั้งแต่ครัวเรือนยากจน การเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ พื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้ง รวมถึงทุนทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ สำหรับเรื่องกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ การทำพิพิธภัณฑ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว วันนี้กาฬสินธุ์ไม่ได้อยู่ลำพัง เรามีมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง เราจะนำองค์ความรู้มาช่วยหาแม่พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ดูแลเรื่องน้ำและชลประทาน รวมถึงปศุสัตว์ทั้ง ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม และยังมีโอกาสใหม่ๆ ทั้งการเลี้ยงผึ้ง แพะ จิ้งหรีด การทำเกษตรสมุนไพรและเครื่องแปรรูป สิ่งเหล่านี้เริ่มไปแล้วและพร้อมขยายเขตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
"รอบนี้ไม่ต้องคิดใหม่แล้ว ทำต่อและสานต่อได้เลย สิ่งที่เราต้องทำจริงๆ คือการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำ สิ่งที่ต้องดูคือเขาสามารถทำงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน และดึงทรัพยากรจากทุกกระทรวงมาได้ วันนี้ สส.กาฬสินธุ์ ทั้ง 4 เขตก็มาเพื่อยืนยันว่าคนที่พี่น้องเลือกสามารถเชื่อใจได้ และถ้าไข่มุก เบอร์ 1 เข้ามา ก็สามารถเริ่มงานต่อได้ทันที" ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย กล่าวปิดท้าย
ด้านนายณัฐวุฒิ ย้ำว่า ตนเองไม่เคยเปลี่ยนใจหรือทิ้งพรรคเพื่อไทยไปไหน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่พรรคยิ่งใหญ่หรือบอบช้ำ และ "ไข่มุก" ก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของพรรคมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย เพราะพ่อของไข่มุกคือ นายยงยุทธ หล่อตระกูล หนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกพรรคไทยรักไทย เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และไม่เคยย้ายไปไหน ดังนั้น การมาครั้งนี้จึงเหมือนพี่มาช่วยน้องสู้ และมั่นใจว่าหากชาวกาฬสินธุ์ผนึกกำลังเลือกคนของพรรคเพื่อไทย งานของ อบจ. จะสำเร็จเกิดเป็นมรรคผล และในช่วงท้าย นายณัฐวุฒิ ยังกล่าวว่า ในวันที่ตกไปเข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ เกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ จ.อุบลราชธานี ได้พบกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่ง อดีตนายกฯ ได้ฝากความระลึกถึงชาวกาฬสินธุ์ และเมื่อโอกาสเหมาะ ก็จะได้มาพบปะกัน