“ชัยชนะ” โพสต์ร่วมโต๊ะอาหาร “รอง ผกก.ทุ่งใหญ่” หลังมีกรณีพิพาท ย้ำ “มิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคง”

สส.ประชาธิปัตย์ โพสต์ร่วมโต๊ะอาหาร “รอง ผกก.ทุ่งใหญ่” สะท้อนสัมพันธ์ยังดี หลังมีกรณีพิพาท ย้ำ “มิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคง”
วันนี้ (16 ส.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
โดย นายชัยชนะ ระบุข้อความประกอบภาพว่า “มื้อนี้ พี่รองตุ้มและครอบครัวเลี้ยงครับ มิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคง ❤️ เข้าใจตรงกันนะครับ”
การโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังมีกรณีที่นายชัยชนะถูกแจ้งความกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคม ซึ่งภาพการร่วมรับประทานอาหารและข้อความที่นายชัยชนะโพสต์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ยังคงมีความเป็นมิตรและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่าย ท่ามกลางกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการ
ทั้งนี้ นายชัยชนะ เคยยืนยันว่า ไม่ได้ทำร้ายหรือมีเจตนาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมระบุว่า ตนให้เกียรติตำรวจและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ