รัฐบาลชี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่ง 76% ทบทวนสิทธิ 4.4 ล้านราย เร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน 31 ส.ค.

โฆษกรัฐบาลเผย ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ 4.4 ล้านราย เร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน 31 ส.ค. โวว่าการประชาสัมพันธ์ช่วยให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น
วันนี้ (16ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า จากข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2569 พบว่า ผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคน หรือร้อยละ 76 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคน หรือร้อยละ 69 ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคน เหลือประมาณ 8 แสนคน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิตามโครงการ ที่จะเริ่มใช้ได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2569
ส่วนการทบทวนสิทธิ มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิแล้ว 4.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคน เหลือประมาณ 4.9 ล้านคน โดยต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 2 แสนคน และยื่นทบทวนสิทธิเพิ่มขึ้นราว 3 แสนคน อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่