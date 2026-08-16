"พงศกร” ปูดเบี้ยเลี้ยงช้าลามถึง ตชด.ภาค 2 จี้อย่ามองสวัสดิการผู้น้อยเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน ใช้งานเสร็จแล้วทิ้งลอยแพ

โฆษกประชาธิปัตย์เผยปัญหาเบี้ยเลี้ยง ตชด.ขยายถึงกำลังพลภาค 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังยังไม่ได้รับเงินตามสิทธิ ระบุ ตร.พยายามโยกงบภายในช่วยแล้ว แต่ไม่พอ ต้องรอรัฐบาลอนุมัติงบกลาง จี้ฝ่ายบริหารเร่งแก้ปัญหา อย่ามองสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน
วันนี้ (15 สิงหาคม 2569) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีปัญหาเงินเบี้ยเลี้ยงค้างจ่ายของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ว่า หลังจากที่ตนได้สะท้อนปัญหาเบี้ยเลี้ยงของ ตชด. ภาค 1 ที่ค้างจ่ายมาอย่างยาวนาน ล่าสุดได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมว่ากำลังพล ตชด. ภาค 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กำลังประสบชะตากรรมเดียวกัน คือยังไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงตามสิทธิที่ควรได้
นายพงศกร กล่าวว่า จากการประสานงานและพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อหาข้อเท็จจริง ได้รับยืนยันว่าปัญหาความล่าช้าไม่ได้เกิดขึ้นจาก ตร. โดยทาง ตร. ได้พยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการโยกงบประมาณภายในมาจัดสรรแล้ว แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจัดสรรงบกลางจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้เรื่องยังคงค้างและติดคอขวดอยู่ที่ฝ่ายบริหารที่ยังไม่อนุมัติเงินจำนวนดังกล่าวลงมา
"พวกท่านนั่งประชุมในห้องแอร์ที่ทำเนียบ ทานอาหารมื้อละเป็นพันบาท แต่พี่น้อง ตชด. ตามแนวชายแดนกลับต้องทำกับข้าวประทังชีวิตด้วยงบเฉลี่ยมื้อละไม่ถึง 80 บาท และยังต้องมารอคอยเบี้ยเลี้ยงอย่างไม่มีกำหนด" นายพงศกร กล่าว
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โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งอนุมัติงบกลางโดยด่วนที่สุด อย่ามองสวัสดิการของตำรวจผู้น้อยเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน กำลังพลทุกนายคือมนุษย์ที่มีภาระต้องดูแลครอบครัว ไม่ควรถูกมองเป็นเพียง หมากที่พอใช้งานจบสงครามแล้วก็ล้มกระดานทิ้ง หรือลอยแพนักรบแนวหน้าตามชายแดนอีกต่อไป