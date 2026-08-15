“สีหศักดิ์” หารือ "ราฟลอฟ" ยกระดับความร่วมมือรัสเซีย ขอแรงหนุนเจรจา FTA ไทย-EAEU ถกสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เมียนม่า

“สีหศักดิ์” เยือนมอสโก หารือ “ลาฟรอฟ” กระชับสัมพันธ์ไทย-รัสเซียรอบด้าน เดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้า พร้อมขอแรงหนุนเร่งเปิดเจรจา FTA ไทยกับ EAEU แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เมียนมา และไทย-กัมพูชา ก่อนร่วมลงนามแผนหารือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศช่วงปี 2026-2030 รองรับวาระ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2570
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่กรุงมอสโก
ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย - รัสเซียอย่างรอบด้านทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง การค้าการลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า และขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) โดยเร็ว
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาค โดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ ความร่วมมืออาเซียน - รัสเซีย กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่น ๆ สถานการณ์ในเมียนมา และสถานการณ์ไทย - กัมพูชา
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 6 (ค.ศ. 2026 - 2030) เพื่อกำหนดกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย ซึ่งในปี 2570 จะเป็นโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน